Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana muy positivo en líneas generales para los equipos de A Coruña.

El Dépor venció en Riazor al Eibar por un gol a cero. Los coruñeses no cuajaron un buen encuentro pero lograron una victoria importante que les permite seguir cerca de los puestos de ascenso.

Básquet Coruña logró una espectacular victoria ante Estudiantes por 105 a 83. Los coruñeses siguen en lo más alto de la clasificación con un balance de 20 victorias y una sola derrota.

El Liceo superó al Sant Just por cuatro goles a dos y también mantiene el liderato con siete puntos de ventaja sobre el Igualada y nueve sobre el Barça.

El Dépor femenino logró un triunfo clave en su objetivo por conseguir la salvación. Las de Fran Alonso vencieron por un gol a dos al Levante.

En Segunda Federación el Fabril consiguió una importante victoria ante el Numancia por dos goles a uno. El Bergantiños empató a uno en su visita al campo de la Gimnástica de Torrelavega.

En Tercera Federación el Silva logró un gran triunfo sobre el Compos por dos goles a uno. También ganó el Arteixo en casa del Vilalbés por un tanto a dos. El único que perdió fue el Montañeros que cayó por tres goles a dos ante el Alondras.

En polideportivo la gran noticia del fin de semana la protagonizó el Marineda Hockey que se proclamó campeón de la Copa Princesa Femenina 2026 al ganar por tres goles a dos al Alcalá.

En baloncesto femenino Maristas cayó en el derbi ante Cortegada por 74 a 69 en un encuentro igualado hasta el final.

En balonmano el OAR perdió en su visita a Ibiza por 36-24. La derrota fue clara y el equipo coruñés ya piensa en el próximo encuentro.

En fútbol sala el 5 Coruña masculino venció con contundencia a Valladolid por un gol a seis.