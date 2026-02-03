Vuelven los Barça Academy Camps a A Coruña: tendrán lugar en la Ciudad Deportiva de A Torre en julio

Los Barça Academy Camps regresan a Galicia del 13 al 17 de julio. Entrenadores del FC Barcelona dirigirán en la Ciudad Deportiva de A Torre el programa oficial de tecnificación del club.

La primera edición se celebró el año pasado con la participación de 190 niños y niñas. Una gran demanda que ha animado al club a celebrar un nuevo campus, que tendrá lugar por primera vez en la Ciudad Deportiva de A Torre, donde las sesiones se desarrollarán en cuatro campos.

Sport4Me es la empresa organizadora de esta experiencia para niñas y niños de entre 6 y 17 años. El horario del camp será de 9:00 a 17:00 horas.

El plazo de inscripción se abre mañana miércoles, 4 de febrero, y se cerrará en mayo o una vez se completen las plazas. Para facilitar el pago, se ofrecerá la posibilidad de abonar la inscripción en cuatro plazos entre febrero y mayo.

Los participantes realizarán durante cinco días de sesiones de entrenamiento y formación teórico‑práctica, con trabajo específico para porteros. El plan se centra en mejorar la técnica individual, la toma de decisiones y la integración táctica en situaciones reales de juego, adaptando la carga al nivel de cada grupo.

"La metodología del FC Barcelona pone el acento, además, en valores como la humildad, el esfuerzo, la ambición, el respeto y el trabajo en equipo", señalan desde la organización de los camps.