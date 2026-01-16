Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Los equipos de A Coruña afrontan un nuevo fin de semana con partidos interesantes en sus respectivas competiciones ligueras.

Básquet Coruña afronta su partido liguero ante Palma este viernes a las 20:45 horas. Los coruñeses llegan con mucha moral tras la gran victoria conseguida en la pista de Alicante y la derrota de sus perseguidores.

El Deportivo viaja a tierras andaluzas para medirse al Almería el sábado a las 21:00 horas. Los coruñeses buscan la primera victoria de 2026 tras cosechar dos empates.

El Liceo también jugará el sábado pero en este caso a las 19:00 horas en Riazor ante Cerdanyola. Los coruñeses quieren seguir metiendo presión a Barça e Igualada.

El Dépor Abanca visita al Levante Badalona el domingo a las 12:00 horas. Las blanquiazules llegan con moral tras el empate logrado ante Tenerife.

En Segunda Federación el Fabril visita el campo del Langreo el domingo a las 17:00 horas, mientras que el Bergantiños visitará el campo del Numancia el domingo a las 12:00 horas.

En Tercera Federación el domingo a las 12:30 tenemos derbi entre Silva y Atlético Arteixo, mientras que el Montañeros visitará el campo del Cambados el domingo a las 16:30.

En polideportivo Maristas viaja a tierras catalanas para enfrentarse al TGN el domingo a las 13:00 horas.

En balonmano viviremos un apasionante derbi entre OAR Coruña y Club Cisne en el Pabellón San Francisco Javier el sábado a las 19:00 horas.

En fútbol sala femenino 5Coruña visita la pista de Lago Sport As Pontes el sábado a las 20:00 horas, mientras que el equipo masculino recibe en Novo Mesoiro al Lugo Sala el sábado a las 18:30 horas.

El sábado entre las 11:30 y las 14:30 se celebra un torneo de rugby inclusivo organizado por CRAT Coruña en la Ciudad Deportiva De la Torre con protagonismo para CRAT Sharks y Vigo Rugby.