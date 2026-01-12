Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana con resultados bastante positivos para los equipos de A Coruña. Liceo y Básquet Coruña consiguieron victorias muy importantes lejos de sus pistas.

El Dépor empató a uno en su visita a Las Palmas. Los coruñeses se adelantaron con gol de Villares y, aunque su juego no fue maravilloso, disfrutaron de claras ocasiones para haberse llevado los tres puntos.

Victoria muy importante de Básquet Coruña en la siempre difícil cancha de Alicante por 89-96. El encuentro fue igualado pero los coruñeses lograron en el último cuarto coger una renta suficiente para llevarse el encuentro y mantener su posición de líder.

El Liceo también ganó en la pista de Shum por tres goles a cinco. Los coruñeses siguen en tercera posición a una victoria de Barça e Igualada.

También sumó en su estreno de 2026 el Dépor Abanca. Las coruñesas empataron a uno ante Tenerife en Riazor y el punto es positivo para las de Fran Alonso.

En Segunda Federación el Fabril venció por dos goles a uno al Coruxo gracias a un tanto de Cortés en el descuento. Los de Manuel Pablo siguen en lo alto de la clasificación.

El Bergantiños por su parte empató a cero ante el Ávila en As Eiroas. Los de Carballo siguen en la zona alta de la clasificación y están firmando una gran temporada.

En Tercera Federación el Montañeros perdió ante el Boiro por un gol a dos en Elviña mientras que el Silva empató a cero en su visita al campo del Noia. También empató pero en este caso a uno el Atlético Arteixo.

En polideportivo Maristas ganó en la pista de León por 68-78. Las coruñesas empiezan con muy buen pie un ilusionante año 2026.

En fútbol sala masculino 5Coruña perdió 4-3 en su visita al campo del Guardo.

En rugby femenino el CRAT superó a Sant Cugat por 28 a 17 y comienza el año con buenas sensaciones.