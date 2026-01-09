Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

El segundo fin de semana de 2026 llega cargado de eventos deportivos para los equipos de A Coruña.

El Dépor visita el sábado a las 18:30 horas el campo de la UD Las Palmas. El objetivo es frenar la mala racha de resultados de un equipo que no conoce la victoria en las últimas cuatro jornadas.

Básquet viaja a tierras alicantinas para afrontar una peligrosa salida ante Alicante. Los coruñeses son líderes pero Obradoiro está a una sola victoria del equipo naranja.

El turno del Liceo será el domingo a las 12:30 horas. Los coruñeses visitan la pista del Shum tras ganar entre semana su partido de Champions ante el Bassano.

El Dépor Abanca estrena año recibiendo al Tenerife en Riazor el domingo a las 12:00 horas. Las coruñesas buscan escalar posiciones en la tabla tras una temporada con resultado muy irregulares.

En fútbol y ya en Segunda Federación el Fabril recibe al Coruxo en Abegondo el sábado a las 16:00 horas, mientras que el Bergantiños recibe al Ávila el domingo a las 17:00 horas.

En Tercera Federación el año 2026 arranca con el Silva visita al Noia el domingo a las 17:00 horas, el Montañeros hace lo propio con el Boiro el domingo a las 12:15 y el Arteixo recibe el sábado a las 18:00 horas al Céltiga.

En polideportivo Maristas viaja a tierras leonesas para enfrentarse a León en un choque que se disputará el sábado a las 20:30 horas.

En fútbol sala femenino 5 Coruña recibe a Ribeira el domingo a las 13:30 en Novo Mesoiro. El equipo masculino visitará la pista de Guardo en un choque que se disputa el sábado a las 20 horas.