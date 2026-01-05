Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Charlie Patiño, en el partido del Dépor contra el Cádiz en Riazor. RCDeportivo

El primer fin de semana de 2026 nos dejó resultados dispares para los equipos coruñeses que tuvieron competición oficial.

El Dépor tropezó en casa ante el Cádiz y empató a dos en un choque en el que se adelantó en dos ocasiones. Los coruñeses se alejan del ascenso directo y encadenan cuatro jornadas sin ganar.

No perdonó Básquet Coruña, que venció con suficiencia a Cantabria por 102 a 67. Los de Carles Marco siguen líderes con una victoria de ventaja sobre Obradoiro.

Triunfo sufrido pero importante del Deportivo Liceo ante Alcoi por tres goles a cinco. Los de Juan Copa inician de la mejor manera posible este ilusionante 2026.

Sin competición en fútbol femenino, sí hubo jornada en Segunda Federación. El Fabril dio un golpe encima de la mesa y venció por cero goles a cuatro al Valladolid Promesas. Los de Manuel Pablo siguen como líderes del grupo.

El Bergantiños por su parte cayó por un gol a cero en el derbi ante la Sarriana. Los de Simón Lamas mantienen posición de playoff.