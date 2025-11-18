A Coruña será la sede de un congreso sobre deporte, innovación e inteligencia artificial

Presentación del congreso Techsportnow en A Coruña Concello de A Coruña

A Coruña acogerá este mes de noviembre la primera edición del congreso Techsportnow, que aúna deporte, innovación e inteligencia artificial. Tendrá lugar en el paraninfo de la Universidade da Coruña los días 21 y 22 de noviembre.

El evento está organizado por la Asociación Galega de Xestión Deportiva (Agaxede), cuyo presidente Eduardo Blanco es también el director del congreso.

Con el apoyo del Concello, durante dos jornadas una veintena de expertos en inteligencia artificial aplicada al deporte se reunirán en A Coruña procedentes de España, Portugal y Latinoamérica. Entre los nombres más destacados está el de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, e Ignasi Belda, director de la AESIA.

El programa de Techsportnow

El programa, presentado esta mañana en María Pita, se estructura en cuatro bloques temáticos.

El primero de ellos se centra en la aplicación de la IA para el rendimiento deportivo y abordará herramientas para optimizar el entrenamiento, prevenir lesiones y personalizar procesos. Otro bloque analizará novedades de IA en el deporte, con presentaciones de proyectos y experiencias innovadoras.

También habrá espacio para la IA en el futuro del fitness o en la dirección y gestión deportiva con soluciones para la toma de decisiones estratégicas a partir del análisis de datos.

El congreso combina charlas, mesas redondas y comunicaciones.