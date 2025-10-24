Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Racing 2 - Deportivo 1: El Dépor prolonga su crisis de resultados @RCDeportivo

A las puertas de un nuevo fin de semana, los equipos de A Coruña se preparan para afrontar sus diferentes compromisos ligueros.

El Dépor regresa a Riazor para enfrentarse al Valladolid el domingo a las 21 horas. Los coruñeses acumulan cuatro jornadas sin ganar y buscan superar este bache.

Básquet Coruña se desplaza a tierras burgalesas para medirse a Tizona en un encuentro que se jugará el sábado a las 20:30 horas.

El Dépor Abanca visita el campo del Eibar en un partido que se jugará el sábado a las 16:00 horas.

El Deportivo Liceo viaja a tierras catalanas para enfrentarse al Sant Just el sábado a las 20:00 horas. Los coruñeses son líderes de la OK Liga tras sumar 13 de los primeros 15 puntos en juego.

Regresando al fútbol y ya en Segunda Federación, el Fabril recibe este sábado al Oviedo Vetusta en Abegondo a las 16:30 horas. Los de Manuel Pablo siguen ocupando la primera plaza con 19 y reciben al segundo clasificado.

El Bergantiños se desplaza a tierras cántabras para jugar ante el Rayo Cantabria el domingo a las 15:45 horas. Los de Carballo son cuartos con 14 puntos.

En Tercera Federación el Silva recibe el sábado en A Grela a las 16:00 horas al Cambados, mientras que el Atlético Arteixo hace lo propio a las 18:00 horas con el Arosa. El Montañeros, también el propio sábado, visitará al Noia a las 19:00 horas.

De nuevo en polideportivo, Maristas de A Coruña visita la pista de Barakaldo el sábado a las 17:00 horas. Las coruñesas son líderes con tres victorias en tres encuentros.

En fútbol sala masculino el 5 Coruña recibe este sábado a las 18:00 horas en el pabellón de Novo Mesoiro a Valladolid.

En fútbol sala femenino, Viaxes Amarelle y 5 Coruña disputan un apasionante derbi el sábado a las 17:00 horas en el Pabellón de la Sagrada Familia.