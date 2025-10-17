Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Un nuevo fin de semana asoma por la ciudad de A Coruña y con él se suceden los eventos deportivos.

El Deportivo vuelve a jugar fuera de casa por segunda semana consecutiva y visitará Santander el domingo a las 18:30 horas.

Básquet Coruña por su parte regresa al Coliseum y recibe este viernes a las 20:45 a Palmer Basket. Los coruñeses buscan la cuarta victoria de la temporada.

El Dépor Abanca recibe el domingo a las 12:00 horas al Atlético de Madrid en Riazor. Las coruñeses acumulan tres jornadas sin conocer la derrota.

El Deportivo Liceo afronta la quinta jornada de liga tras su gran victoria entre semana ante el Barça en el Palau. Los coruñeses reciben este sábado a las 19:00 horas al Calafell.

De nuevo regresando al fútbol pero ya en Segunda Federación, el Fabril visita al Lealtad el domingo a las 16:45 horas. Los de Manuel Pablo son líderes con seis victorias en seis partidos.

El Bergantiños recibe al Burgos Promesas en As Eiroas el domingo a las 17:00 horas.

En Tercera Federación el Atlético Arteixo visita el campo del Viveiro el domingo a las 12:00 horas. El Atlético Montañeros recibe en Visma al Racing Vilalbés el domingo a las 12:30 y el Silva visita al Boiro el domingo a las 17:30 horas.

En baloncesto femenino, Maristas recibe a Manresa el sábado a las 18:00 horas en su pabellón.

En balonmano masculino el OAR Coruña recibe el sábado a las 20:00 horas en el Pabellón de San Javier al Eivissa.

En fútbol sala femenino, 5Coruña recibe el domingo a las 18:00 horas a Gaiola y el Viaxes Amarelle visita al San Roquiño a las 18:45 horas.