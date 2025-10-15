La San Silvestre Coruña 2025 abre hoy el plazo de inscripción con 5.500 dorsales disponibles

Varias imágenes de la San Silvestre de A Coruña (Quincemil).

La San Silvestre Coruña abre oficialmente el plazo de inscripción para su decimosexta edición, que se celebrará el miércoles 31 de diciembre y volverá a despedir el año con una gran cita deportiva y festiva por las calles de la ciudad.

Los interesados podrán reservar su dorsal a partir de las 10:00 horas de este miércoles para no perderse la última carrera del año, que cada temporada reúne a miles de participantes de todas las edades.

El periodo de inscripción permanecerá abierto desde este miércoles, 15 de octubre, hasta el 22 de diciembre a las 23:59 horas, o hasta que se agoten los dorsales disponibles.

En total, la organización ofrece 5.500 dorsales para la prueba absoluta, 300 para las pruebas infantiles, 100 para la Marcha Nórdica y 100 para la CanSilvestre, la modalidad que permite participar junto a las mascotas.

Las inscripciones podrán realizarse online a través de las webs www.sansilvestrecoruna.com

y www.championchipnorte.com

También será posible apuntarse de forma presencial en El Corte Inglés de la calle Ramón y Cajal, 57, desde el 17 de noviembre hasta el 21 de diciembre, o hasta completar el número máximo de dorsales.

Además, quienes se inscriban antes del 10 de diciembre podrán beneficiarse de un precio reducido.

Horarios y modalidades

La San Silvestre Coruña 2025 se celebrará el miércoles 31 de diciembre por la tarde. Las pruebas infantiles tendrán lugar a las 16:00, 16:15, 16:30 y 16:45 horas, mientras que la prueba absoluta dará comienzo a las 17:00 horas.

El orden de salida será el siguiente: