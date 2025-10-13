Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana de resultados bien diferentes para los equipos de A Coruña. Uno de los más negativos se produjo el domingo por la noche cuando el Dépor perdía su condición de invicto y caía ante el Málaga por tres goles a cero.

También negativo fue el resultado del Dépor Abanca. Las de Fran Alonso empataron a dos en casa ante el Dux y dilapidaron una ventaja de dos goles.

Positiva fue la tercera jornada de Primera FEB para un Básquet Coruña que venció en Mallorca por 80 a 102. Los de Carles Marco cuentan sus partidos por victorias.

También triunfo del Liceo sobre el Rivas en un partido que acabó 6-2 para los coruñeses. El conjunto madrileño plantó cara y llegó a colocarse 3-2 pero claudicó en el tramo final del encuentro.

Ya en Segunda Federación el Fabril continúa en un gran estado de forma y venció al Langreo por dos goles a cero. Los de Manuel Pablo son líderes con seis victorias en seis encuentros.

El Bergantiños venció al Coruxo en O Vao por cero goles a uno y sigue escalando puestos en la tabla.

En Tercera Federación el Silva logró la primera victoria de la temporada al superar al Barco por un gol a cero. El Atlético Montañeros empató a cero en su visita a Barbadás y el Atlético Arteixo venció por dos goles a tres en su visita al Noia.

En otros encuentros de polideportivo, Maristas de Coruña venció a Mataró por 69 -71. Las coruñesas acumulan dos victorias en dos encuentros.

En balonmano el OAR Coruña ganó por 21-22 en la pista de Soria en un choque intenso e igualado.

En fútbol sala femenino el 5Coruña cayó por 7 goles a 2 en su visita al Leis Cidade de Pontevedra. En categoría masculina el 5 Coruña venció a Zamora por tres goles a uno y consiguió así los primeros puntos de la temporada.