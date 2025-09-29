Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana con resultados de todo tipo para los equipos de A Coruña que disputan ya sus competiciones oficiales.

En fútbol el Dépor empató a uno ante el Eibar en un encuentro igualado en el que los coruñeses encajaron en el descuento. El punto permite a los de Hidalgo seguir en lo alto de la clasificación.

El Dépor Abanca por su parte encajó su segunda derrota consecutiva tras perder por un gol a dos ante el Madrid CFF.

En baloncesto el Básquet Coruña venció en su estreno en San Sebastián ante Gipuzkoa por 63 - 79 en un inicio de temporada prometedor.

El Deportivo Liceo por su parte empató a tres en casa ante el SHUM en su estreno liguero. Los de Juan Copa remontaron un cero a dos adverso pero acabaron recibiendo un gol a falta de 28 segundos para el final.

Volviendo al fútbol pero ya en Segunda Federación, el Fabril logró un gran triunfo ante el Rayo Cantabria por dos goles a tres. Los fabrilistas son líderes con cuatro triunfos en cuatro partidos.

El Bergantiños rescató un punto en su visita al Marino de Luanco.

En Tercera Federación el Silva sumó el primer punto de la temporada tras empatar a uno ante el Estradense. El Atlético Montañeros empató a uno en su encuentro ante el Lugo B y el Arteixo empató a cero en su visita al campo del Barbadás.

En polideportivo, el OAR Coruña empató a 26 en su visita a Oviedo. Los coruñeses fueron por delante durante buena parte del encuentro pero acabaron el choque con empate y se mantienen invictos tras las tres primeras jornadas de liga.