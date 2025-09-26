Esta es la agenda deportiva de los equipos de A Coruña

El jugador del Real Club Deportivo de la Coruña, Yeremay. EFE EFE

El fin de semana se acerca y varios equipos coruñeses afrontan encuentros importantes en sus respectivas competiciones. Algunos como Básquet Coruña y Deportivo Liceo debutan en un año ilusionante.

El Dépor visita Ipurúa para medirse al Eibar el sábado a las 18:30 horas. Los coruñeses son líderes con 14 puntos y se enfrentan al mejor equipo local de la categoría.

El Liceo inicia la competición liguera recibiendo este sábado en Riazor a las 19:00 horas al SHUM Frit Ravich, equipo recién ascendido a la OK Liga.

Básquet Coruña inicia nuevo proyecto visitando el domingo a las 17:00 horas a Gipuzkoa.

El Dépor Abanca recibe el domingo a las 16:00 horas al Madrid CCF. Las coruñesas tratarán de reencontrarse con su mejor versión tras la goleada encajada el fin de semana pasado.

El Deportivo Fabril visita el domingo a las 12:00 horas el campo del Rayo Cantabria. Los de Manuel Pablo iniciaron la temporada de forma inmejorable y suman nueve puntos en tres partidos.

Por su parte el Bergantiños visita el sábado a las 18:00 horas al Marino de Luanco. El conjunto carballés es sexto con cuatro puntos en tres jornadas.

En Tercera Federación el Silva recibe el domingo a las 16:00 horas al Estradense en el campo de A Grela.

El Atlético Montañeros visita al Lugo B el domingo a las 12:00 horas mientras que el Arteixo hace lo propio con el Barbadás.

En balonmano el OAR Coruña visita el sábado a las 18:30 horas la pista de Oviedo. Los coruñeses han arrancado la temporada con dos triunfos en dos jornadas y afrontan con confianza esta tercera fecha.