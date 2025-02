La madre que denuncia el acoso a su hija árbitra de 13 años en A Coruña: "Estaba aterrorizada"

Una árbitra de tan solo 13 años, Raquel, ha vivido este sábado en los campos del Torre de A Coruña una situación desagradable durante un partido de fútbol de prebenjamines.

Tras lo vivido, su madre Ester ha decidido denunciarlo públicamente "para que no le vuelva a ocurrir a nadie más" y las reacciones y la difusión son ya de alcance nacional.

El encuentro en cuestión enfrentaba a los clubes coruñeses del Silva y el Victoria y como denuncia la progenitora "el partido en cinco minutos estaba completamente perdido tras pitar una falta en el medio del campo". Es en este momento en el que cuenta la progenitora que el delegado del Victoria invadió el campo con los brazos en alto y gritando "qué pitas, no tienes ni puta idea", a su hija.

"Fue lo más suave que le dijeron a la niña y a partir de ahí el banquillo del Silva adoptó esa misma actitud, eran cuatro adultos", concreta Ester, que añade que el delegado de este club "no hacía más que confundirla": "si ella decía córner, él banda y todo se acabó contagiando a la grada y fue una auténtica pesadilla", lamenta.

En este contexto, recuerda que si su hija "pitaba algo a favor del Victoria se le echaba encima la grada del Silva y el banquillo y si lo pitaba a favor del Silva ocurría lo mismo pero al revés, no había por dónde cogerlo", reconoce, a la vez que deja claro que la invasión del campo del delegado del Silva es una roja directa que su hija no pitó "por miedo".

"Raquel no tenía oxígeno ni para pitar y en los descansos de un par de minutos entre las cuatro partes del encuentro se acercaba a mí y le ofrecí irnos a casa", explica. Un ofrecimiento al que la menor se negó ante la intención de cumplir con su deber deportivo. La madre de la afectada cuenta que ella declaró en pleno encuentro que ciertos miembros de los equipos "eran una manada".

"Estaba aterrorizada, el 80% del público y los banquillos discutían cada decisión que ella tomaba para hacerla dudar, estuvieron todo el partido gritándole", asegura.

"Padres que vais a los campos de fútbol, no podéis permitir esto"

Ester comenta que desde que sucedieron los hechos le llegan mensajes de padres que estaban allí diciendo que "es intolerable lo que ha sufrido la niña". Sobre el sábado, aclara que la llevó al vestuario al acabar el partido, donde se derrumbó y estuvo llorando como media hora.

La mala suerte hizo que se encontrase al delegado de uno de los clubes de frente, y ante el temor de más conflictos apunta que la niña se encerró de nuevo en el vestuario.

Ante estas situaciones, Galicia es pionera en la aplicación del protocolo de violencia verbal, algo de lo que Raquel no hizo uso porque desconocía esta herramienta al llevar apenas dos meses arbitrando.

El coordinador de árbitros le indicó sobre lo sucedido que debía haber sacado las tarjetas correspondientes a aquellos que mantuvieron comportamientos impropios de un terreno de juego pero finalmente ella se hizo eco de parte de lo sucedido en el acta que cubrió al terminar el encuentro.

Por parte de sus padres, se hizo un post en redes sociales sobre lo ocurrido porque consideraron que "esto no podía quedar así al haber contribuido a la mala situación ambos equipos" y Ester hace un llamamiento a padres de jugadores de fútbol jóvenes como su hija: "padres que vais a los campos de fútbol, no debéis permitir esto, no os dejéis arrastrar por estos comportamientos", dice.

A pesar de lo sucedido, la madre de la árbitra de 13 años confirma que "no lo quiere dejar" y apunta que el domingo, el día siguiente a lo sucedido, sacó valor y cumplió arbitrando con los partidos que tenía estipulados.

Asimismo, el padre de la menor mandó mails a los presidentes de los clubs implicados exigiendo depuración de responsabilidades y sus padres confirman que el presidente del Victoria les llamó para reiterarles sus disculpas.

Por parte de la Federación de Árbitros de Galicia, se ha decidido a su vez que la joven de momento no arbitre encuentros en los que uno de los equipos sea alguno de los clubes implicados en estos hechos.

"Es vergonzoso"

La joven árbitra pertenece a las filas del CF Santa Cruz y desde el club, Alberto Padro y Jano apuntan que "no deja de ser una niña y la situación es muy delicada". En este contexto y en señal de respaldo a Raquel, están planteando mostrar una pancarta de apoyo antes de los encuentros que disputen los equipos del club oleirense este fin de semana.

Paralelamente, se está elaborando un comunicado conjunto de la directiva y progenitores "para dar visibilidad a lo ocurrido y que no se repitan este tipo de comportamientos en el fútbol".

Asimismo, ambos coinciden en que actitudes como las vistas el sábado en los campos de la Torre de A Coruña "hay que denunciarlas y no tienen ningún sentido y menos con niñas en proceso de aprendizaje".

Paralelamente, advierten de este tipo de incidentes, dado que consideran que "en edades formativas eso puede implicar consecuencias psicológicas muy graves". "Es vergonzoso", lamentan.

Solo un incidente en el acta

Desde uno de los equipos implicados, el Silva, fuentes consultadas se remiten al al acta, donde no aparecen recogidos los incidentes que la madre atribuye que sucedieron durante el encuentro.

En este sentido, el acta solo recoge un incidente con el delegado del Victoria, pero este club no se ha pronunciado sobre estos hechos.