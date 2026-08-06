A Coruña se convertirá en septiembre durante cuatro días en un gran circuito artístico

A Coruña estrenará este mes de septiembre un Festival expandido de Arte Contemporáneo organizado por CABE (Coruña Arte Aberta), una nueva cita dedicada al arte contemporáneo que reunirá por primera vez a galerías, fundaciones, estudios de artistas y espacios independientes en un recorrido conjunto por la creación gallega.

El evento se celebrará del 17 al 20 de septiembre, cuatro jornadas en las que la ciudad herculina se transformará en un gran circuito artístico abierto, con exposiciones, intervenciones y una amplia programación de actividades impulsadas por algunos de los principales agentes del sector.

La iniciativa surge de la colaboración entre artistas, galerías, instituciones y entidades privadas con el objetivo de fortalecer el papel de Galicia en el panorama del arte contemporáneo y acercar su producción artística al público desde una perspectiva colectiva y abierta.

A falta de conocer más detalles sobre el programa de actividades y los participantes que formarán parte del evento, la organización ha confirmado que contarán con la colaboración de ARTNARCHISTS, la Fundación Luís Seoane, Fnac y Zlick.