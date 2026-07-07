Últimos días para ver la exposición de René Lalique en la Fundación Barrié de A Coruña

La cuenta atrás ha comenzado para despedir una de las grandes citas culturales de la temporada en A Coruña. La exposición 'Lalique. La belleza en el art nouveau y el art déco' podrá visitarse en la Fundación Barrié únicamente hasta este domingo 12 de julio, último día para recorrer la mayor muestra organizada en España sobre la obra del artista francés René Lalique.

Inaugurada el pasado 26 de marzo, la exposición reúne cerca de 300 piezas procedentes del Musée Lalique, en Francia, del Museu Calouste Gulbenkian de Lisboa y de colecciones privadas. El recorrido permite descubrir la evolución de uno de los grandes nombres del diseño europeo de finales del siglo XIX y principios del XX, considerado una figura clave tanto del art nouveau como del art déco.

Comisariada por Véronique Brumm, directora del Musée Lalique, la muestra exhibe joyas, obras en vidrio, dibujos, espejos, textiles y otros objetos que reflejan la creatividad de un artista que revolucionó el mundo de la joyería antes de convertirse en uno de los grandes maestros del vidrio.

Un recorrido por la obra de un creador único

La exposición invita a conocer las distintas etapas de la trayectoria de René Lalique, desde sus primeros diseños de joyería hasta sus creaciones en vidrio, disciplina en la que también dejó una profunda huella. Entre las piezas expuestas destacan colgantes, diademas, broches, pendientes, hebillas, jarrones, lámparas y frascos de perfume, además de dibujos y maquetas que permiten acercarse a su proceso creativo.

Inspirado por la naturaleza y por la figura femenina, Lalique transformó la joyería de su tiempo al incorporar materiales poco habituales hasta entonces, como el cuerno, el esmalte, el marfil, las piedras semipreciosas o el vidrio, combinándolos con metales nobles para crear piezas innovadoras.

Del diseño de joyas a iconos del vidrio

Tras alcanzar el éxito como joyero, René Lalique orientó su carrera hacia el vidrio. Su colaboración con el perfumista François Coty marcó un punto de inflexión y dio lugar a algunos de los frascos de perfume más emblemáticos de la época. Más tarde amplió su producción con jarrones, lámparas, vajillas y elementos decorativos para edificios, trenes, transatlánticos y automóviles, consolidándose como uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX.