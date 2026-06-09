A Coruña acoge una exposición gratuita sobre las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer

Desde este martes ya es posible visitar en la Casa Museo Casares Quiroga la exposición Niguén falou delas, que recoge la memoria de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer.

La muestra, inaugurada esta tarde, es de carácter gratuito y está impulsada por la investigadora y documentalista Belén López Cillero.

En ella se puede conocer una institución que, durante el franquismo, persiguió, internó y maltrató a mujeres que no se ajustaban a la moral impuesta por el régimen. La exposición recopila contenidos que buscan rescatar experiencias de las mujeres que pasaron por el Patronato.

En el acto inaugural participó la alcaldesa, Inés Rey, que destacó la importancia de estas historias para construir una memoria democrática. "Hablamos de mujeres que durante demasiado tiempo permanecieron invisibles para la historia oficial".

Esta exposición, en palabras de Rey, "reconoce a las víctimas y hace visible aquello que durante demasiado tiempo permaneció oculto". Recordando las movilizaciones de las cigarreiras y la primera huelga general gallega, que este año celebra su 125 aniversario, la alcaldesa añadió que "los derechos y las libertades de los que hoy gozamos no fueron una concesión: fueron una conquista".