La obra de Raúl Velloso podrá verse en la muestra gratuita 'A Coruña, arte y texturas'

Desde este jueves, y hasta el próximo 21 de marzo, la sede de Afundación acogerá la muestra gratuita A Coruña, arte y texturas con obras de Raúl Velloso y visitas guiadas semanales impartidas por el propio artista.

En la inauguración celebrada esta misma tarde, Velloso reconoció que crear estas piezas fue "una experiencia de creatividad y disfrute" al "interpretar la maravillosa arquitectura de A Coruña".

La muestra cuenta con 29 obras del pintor "de los edificios vivientes", 25 de ellas inéditas. Velloso destaca por un estilo curvilíneo reinterpretando edificios emblemáticos de la ciudad, que dialogan con temas y figuras de otros tiempos y latitudes.

"Pinto lo que me gustaría que la gente viese no lo que se ve", declaró el artista en el acto inaugural.

Esta es la primera vez que el artista expone en A Coruña. Su carrera comenzó cuando tenía 30 años y vivía en Barcelona y su primera muestra tuvo lugar en Vigo en 1995, dando paso después a una exhibición en el Centro Gallego de Barcelona. Desde entonces ha trabajado en distintos lugares de España, Suiza, Portugal y Francia.

Autodidacta, su estilo está influido por el postcubismo, el Dad y Fernand Léger, dando lugar a una obra con modos de bordado de tapiz en superficies compartimentadas y colores contrastados.

Velloso realizará visitas guiadas cada miércoles entre el 11 de febrero y el 18 de marzo. Serán gratuitas y a las 19:00 horas. Las personas interesadas deberán hacer una reserva previa en ataquilla.com.

Como en otras ocasiones, esta exposición forma parte de la iniciativa Cultura por alimentos de la mano de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Las personas asistentes podrán donar en Afundación productos no perecederos que serán distribuidos por el Banco de Alimentos Rías Altas en A Coruña y su comarca.