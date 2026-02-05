La Fundación Barrié de A Coruña acogerá la mayor muestra del "art nouveau" de René Lalique en España

La Fundación Barrié de A Coruña acoge, a partir del 26 de marzo, 'Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco', la mayor exposición organizada hasta la fecha en España sobre la obra de René Lalique (Ay, 1860 – París, 1945), maestro del "art nouveau" y el "art déco", quien redefinió la relación entre arte, diseño e industria y marcó un antes y un después en la historia del diseño europeo del cambio de siglo.

La exposición, comisariada por Véronique Brumm, directora del Museo Lalique, reúne importantes obras procedentes del propio Museo Lalique (Wingen-sur-Moder, Francia), del Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa) y de colecciones privadas. En total, presenta cerca de 300 piezas, principalmente joyas y obras en vidrio, junto con dibujos y otros objetos como espejos o textiles.

A través de esta exposición, la Fundación Barrié da continuidad a su apuesta por abordar el diseño desde distintos ámbitos de la creación artística, en la misma línea que sus anteriores exposiciones monográficas dedicadas a Verner Panton, Mies van der Rohe o Fernando y Humberto Campana, así como a muestras colectivas centradas en el diseño escandinavo, el diseño holandés y, más recientemente, en el diseño textil o la historia del calzado.

Durante el transcurso de la exposición, la Fundación Barrié organizará talleres didácticos dirigidos a centros educativos, colectivos de diversidad funcional y familias. La muestra se acompaña, además, de un catálogo ilustrado.

Sobre la exposición

La exposición 'Lalique, la belleza en el art nouveau y el art déco' explora el talento polifacético de René Lalique a través de un recorrido por la fabulosa trayectoria del artista, especialmente su faceta como joyero. Los colgantes, pendientes, adornos para corpiños, collares, diademas e incluso hebillas de cinturón reflejan su capacidad innovadora y su renovación del arte de la joyería.

Los dibujos y las fundiciones en hierro permiten comprender mejor su proceso creativo. Las estolas, los marcos, los bastones, los apliques y otros espejos demuestran que René Lalique, en respuesta a su tiempo, fue mucho más que un orfebre y vidriero. Por último, a través de una mirada a su historia, se pone de relieve la fértil imaginación del artista y el descubrimiento de la fauna y la flora que tanto le inspiraron, sin olvidar su devoción por la mujer.

Diadema Anémonas de bosque Museo Lalique depósito Shai Bandmann y Ronald Ooi_©Karine Faby Cedida

René Lalique, un artista excepcional

René Lalique (1860-1945) vivió dos vidas artísticas consecutivas, en las que destacó como una de las figuras más relevantes que marcaron con su personalidad la época del "art nouveau" y, más tarde, la del "art déco", dos estilos diametralmente opuestos.

Se inspiró en la naturaleza y tuvo la audacia de utilizar el cuerpo femenino como elemento decorativo, creando algunas de las joyas más representativas del "art nouveau". Sus colgantes, broches, collares, diademas, gafas, peinetas, etc., son piezas originales y creativas, realizadas mediante las técnicas más elaboradas.

También, no dudó en emplear materiales que hasta entonces se utilizaban poco y se consideraban de segunda categoría, como el cuerno, el marfil, las piedras semipreciosas, el esmalte y, por supuesto, el vidrio, que combinó con el oro y las piedras preciosas.

En el apogeo de su carrera como joyero, Lalique fue cambiando de rumbo poco a poco hasta convertirse en vidriero. Sus primeros experimentos se remontan a la década de 1890, pero fue su encuentro con el visionario perfumista François Coty en 1908 lo que desempeñó un papel decisivo, llevándolo no solo a crear, sino también a producir frascos para los mejores perfumistas. Poco a poco, fue añadiendo cajitas, jarrones, lámparas…

René Lalique, genio del vidrio y creador ecléctico, no solo se interesó por el arte de la mesa y los frascos de perfume, sino que también diseñó tapones de radiador para los lujosos automóviles de los años veinte y decoraciones para trenes, transatlánticos y tiendas, entre otros proyectos. Asimismo, se interesó por la arquitectura religiosa y creó fuentes excepcionales.