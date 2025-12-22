La expectación de la muestra de Annie Leibovitz en A Coruña: 34.000 visitantes en el primer mes

En un mes de exposición, más de 34.000 visitas. Este es el balance numérico de los primeros treinta días de la muestra de Annie Leibovitz en A Coruña, organizada por la Fundación MOP en el muelle de Batería del puerto.

En los primeros días de exposición al público ya acudieron al muelle visitantes procedentes de distintos puntos de España, algunos con visita guiada contratada. A la salida del recinto, los primeros asistentes manifestaron su satisfacción por la calidad de la muestra.

La expectación de Wonderland permite descubrir el universo fotográfico de la prestigiosa Annie Leibovitz. Los asistentes pueden contemplar una amplia muestra del trabajo de sus primeros años, en los que se labró una excelente reputación por sus retratos íntimos de músicos como Bob Dylan, Grace Slick, John Lennon, Mick Jagger o Keith Richards para la revista Rolling Stone.

Además, las imágenes recorren su trayectoria profesional por el mundo del arte, el cine, la música, el deporte y la política para dar paso, por último, a una amplia selección de su fotografía de moda, gran parte de la cual nunca se ha expuesto antes al público y que constituye el alma de la muestra de A Coruña.

La exposición está acompañada por una película y una publicación, Annie Leibovitz In Wonderland, producidas para la ocasión por la Fundación MOP con entrevistas con personas que han colaborado estrechamente con Annie Leibovitz a lo largo de su carrera, como Bruce Springsteen, Patti Smith, Gloria Steinem, Karen Elson, Tina Brown, Mary Howard y Phyllis Posnick.

Horarios en Navidad

Durante las fiestas navideñas el Centro MOP del muelle de Batería de A Coruña adapta sus horarios. Los días 24 y 31 de diciembre la nave cerrará a las 15:00 horas, con el último acceso a las 14:30. Los días de Navidad y Año Nuevo, 25 de diciembre y 1 de enero la exposición estará cerrada.

El 30 de diciembre cerrará a las 18:00 (último acceso a las 17:30), al igual que el 5 de enero. El 6 de enero, día de Reyes, abrirá las puertas a las 12:00 y cerrará en el horario habitual.