Una exposición en el MUNCYT recupera el pasado colonial del puerto de A Coruña Cedida

La diputada de Cultura, Natividade González, participó hoy en la presentación de la exposición del proyecto 'A Coruña entre memorias: historia, colonialismo e identidad'. Lo hizo acompañada por Cristina Botana y Zinthia Álvarez Palomino, responsables de esta propuesta, que fue una de las ganadoras del I Certamen de Proyectos Singulares, convocado por la institución provincial.

González subrayó la importancia de apoyar trabajos como este, "muy necesarios", que recupera la historia del tráfico de seres humanos desde el puerto coruñés. La memoria, incidió, es una "construcción colectiva" que, en este caso, se expone de manera "muy cuidada".

La muestra se inaugurará el próximo jueves 18 de diciembre, a las 19:00 horas, en el MUNCYT, en un acto que incluirá una visita guiada a un trabajo que podrá visitarse durante dos meses.

Esta iniciativa propone una revisión crítica de la memoria colonial ligada al puerto de A Coruña y a su papel en el tráfico transatlántico de personas esclavizadas, invitando a reflexionar sobre las conexiones entre progreso, desigualdad y violencia que marcaron los siglos XVIII y XIX.

A través de documentos, imágenes y voces diversas, la exposición ofrece una mirada renovada al pasado de la ciudad y a su inserción en las lógicas coloniales. La inauguración coincide con el Día Internacional de las Personas Migrantes, una efeméride que llama a reparar en las consecuencias de los movimientos humanos, en las desigualdades históricas y en la necesidad de construir sociedades más justas e inclusivas.