La Fundación Barrié en A Coruña acoge este jueves una conferencia sobre el escultor italiano Bernini

La Fundación Barrié organiza, este jueves 4 de diciembre a las 19:30, en su sede en A Coruña la conferencia 'Bernini. La fuerza de la escultura' sobre el artista, a cargo de Leticia Azcue, jefa de Colección de Escultura desde 1700 y Artes Decorativas en el Museo del Prado. El evento es la última ponencia del ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller, que se celebra cada año desde 1999 en colaboración con la Fundación Amigos del Museo del Prado.

Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) fue un artista en el sentido más amplio y profundo del término, y su talento, absolutamente personal, quedó reflejado en las diversas disciplinas en las que trabajó: escultura, pintura, arquitectura, escenografía, etc. Pero si en alguna especialidad descolló, alejándose de convencionalismos compositivos, fue en la escultura.

Sus aptitudes eran excepcionales y las aplicó con destreza y con una creatividad fuera de lo común para elaborar obras maestras en todos los formatos, especialmente en mármol y terracota, que son imprescindibles para comprender la evolución de la historia del arte y forman parte del imaginario colectivo mundial. Esculturas como las cabezas del Alma condenada y el Alma salvada, el grupo El rapto de Proserpina, el de El éxtasis de Santa Teresa, el David, los mausoleos de los papas Urbano VIII y Alejandro VII o la Fuente de los cuatro ríos, entre otras, sobresalen indiscutiblemente por encima de las de sus contemporáneos. Entre las novedades relativas a su producción, recientemente se ha recuperado una de las esculturas del modelo para la Fuente de los cuatro ríos, que conserva Patrimonio Nacional.

Por su parte, Leticia Azcue es Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera desempeña diferentes cargos como el de subdirectora del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y subdirectora general de Acción Cultural y Patrimonio Histórico del Ministerio de Defensa.

Trabaja desde el año 2000 en el Museo del Prado, institución en la cual comisaría diferentes exposiciones como Solidez y belleza. Miguel Blay en el Museo del Prado y 'El otro Tesoro' Los estuches del Delfín. Asimismo, es responsable de la instalación permanente del Tesoro del Delfín. Entre sus publicaciones destacan: El catálogo de la escultura del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Escultura española del siglo XIX en el Prado o El origen de las colecciones de escultura del Museo del Prado. Es vocal del Patronato del Museo Nacional de Escultura y en diciembre de 2022 es elegida académica de número por la sección de escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.