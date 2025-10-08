El Museo Reina Sofía redescubre a la gallega Maruja Mallo

El Museo Reina Sofía y la Fundación Botín presentan Maruja Mallo: Máscara y compás, una exposición que recupera la figura de Ana María Gómez González (Viveiro, 1902 – Madrid, 1995), una de las creadoras más innovadoras y libres de la Generación del 27.

La muestra, abierta hasta el 16 de marzo de 2026, reúne más de doscientas piezas, entre pinturas, dibujos, fotografías y documentos, y se considera la retrospectiva más completa dedicada hasta ahora a la artista.

Maruja Mallo fue una pionera, adelantada a su tiempo, defensora de la igualdad y del trabajo femenino. Su obra, influida por el realismo mágico, el surrealismo y la geometría cósmica, refleja una visión moderna y comprometida con la justicia y el progreso.

La exposición incluye piezas inéditas, como Arquitectura fósil I y un dibujo de 1933, junto a obras icónicas como El Mago/Pim Pam Pum o Kermesse. También se muestra El espantapájaros, adquirida en su día por André Breton.

La visita es comentada, dirigida al público en general y accesible. El aforo será de 10 personas por cada visita y el punto de encuentro será en el Edificio Sabatini, en la primera planta.

Tras la charla inicial celebrada ayer, el 16 de octubre se celebrará la conferencia de Alejandra Zanetta: "Maruja Mallo en el exilio americano", a partir de las 19:00. La entrada es libre hasta completar un aforo de 131 persoans y las puertas abrirán media hora antes en el Edificio Sabatini.

Más adelante, se han organizado recorridos para grupos de Educación Primaria entre los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, en diferentes franjas horarias tanto de tarde como de mañana. Cada grupo deberá ir acompañado de dos docentes.

Estos recorridos tendrán su continuidad también para los alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato, más adaptado a su nivel educativo.

Además, se ha puesto a la venta el catálogo "Máscara y compás". La publicación arranca con el ensayo de Patricia Molins, comisaria de la exposición, que realiza un recorrido histórico y contextual por la particular y heterogénea obra de la artista, alejada de las etiquetas y los moldes y cánones impuestos.

"Centrado en la mitología, el texto de María Alejandra Zanetta explora el influjo en la obra de Mallo de las religiones afrouruguayas y afrobrasileñas que la artista descubrió durante su exilio en Argentina", resalta el Museo.

Por su parte, Johanna Hedva trae al presente la figura de Maruja Mallo, "imaginando una conversación con la artista en la que reflexiona sobre su vida, su obra y sus motivaciones".

A estos textos sigue una selección de escritos de la propia artista de 1928 a 1976 y finaliza con la reedición de una exhaustiva cronología realizada por el historiador Juan Pérez de Ayala.