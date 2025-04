El EMHU 2025 arranca en A Coruña con una exposición de Forges sobre la Transición

La quinta edición del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) arranca este jueves en A Coruña. Lo hace con la exposición Guonderful Forges. Los años de la esperanza, un conjunto de viñetas del humorista Antonio Fraguas que se podrá ver en el Cantón Grande hasta el próximo 4 de mayo.

Dividida en 24 partes, la exposición se centra en los años de la Transición, concretamente desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 hasta la declaración de la Constitución en 1978. Unos años en los que, en palabras del comisario y guionista de programas como Humor Amarillo o El Hormiguero Juan Herrera, "la ilusión y la incertidumbre caminaban de la mano".

El característico estilo y humor de Forges manifiesta a través de sus viñetas el sentir de la España de aquella época. En la presentación, Herrera insistió en la importancia de entender el momento que vivía el país, especialmente para aquellos que no lo vivieron. "España estaba en una situación que no os puedo describir, porque había muchísimo miedo. Por eso hay que valorar estas viñetas, porque no están hechas desde la serenidad", señaló.

Estos fueron años en los que se adquirieron derechos básicos como la legalización de la píldora anticonceptiva o el adulterio y el divorcio dejaron de ser delito.

"Antonio trabajaba en una situación política compleja, en la que no se sabía lo que iba a pasar", recalcó Herrera, quien recuerda que estas viñetas se pensaron y dibujando cuando "la gente convivía con la ilusión de ir hacia la democracia y el miedo. Había sueños e ideas, pero nadie sabía a dónde íbamos".

A pesar de la distancia temporal, sus bromas siguen funcionando hoy en día porque "Antonio era un genio" que se atrevió a hablar de la política desde el humor con una mezcla de "ternura y mala leche con talento que caracteriza su obra".

Exposición de 'Guonderful Forges. Los años de la esperanza' del EMHU 2025 en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Luís Piedrahita, director artístico del EMHU, señaló por su parte que la selección de imágenes se hizo para reflejar aquellas que "dibujaban de un modo más nítido la sociedad extraña y cambiante de aquella época".

La exposición aborda temas como la familia, el cine, la música o el turismo, acompañando las viñetas con fragmentos de periódicos, fotografías o carteles que ayudan a poner en contexto la obra de "un poeta disfrazado de humorista" según su comisario.

La presentación también contó con la presencia de la alcaldesa Inés Rey.

Actuaciones de pago y gratuitas

El EMHU continuará durante once jornadas con 17 funciones de pago programadas especialmente para la ocasión. Entre ellas, habrá dos estrenos en España (El unipersonal de Lucho Mellera y TLATOANI, con Carlos Ballarta), tres primicias en territorio gallego (Apocalípticamente correcto, con Luis Piedrahita; La Chochoctora, con Henar Álvarez; y Show 1995, con Franco Escamilla); y un estreno absoluto: El Show de la Fantasy House, la primera comedia dirigida específicamente a público familiar en el EMHU; además de otros eventos.

Coincidiendo con el Año Castelao, también tendrá lugar la mesa redonda Castelao na arte europea el 29 de abril en Afundación con el humorista gráfico Siro López y la la profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la UDC, Olivia Rodríguez.

Esta mañana, Siro explicaba que "non imos falar de Castelao na arte europa, senón de Castelao humorista galego e humorista europeo. Non existe en España ningún humorista literario que estea tan preto de Cervantes como Castelao. Crea unha nova forma de humor que consiste en que fai sorrir e emocionar ao mesmo tempo. Cando era novo, o crítico de arte máis imoprtante dicía que era o máis europeo de todos os debuxantes españoles".

Esta será una de las actividades gratuitas junto con Match de Impro, la presentación de Atasco y El Sentido de la Birra Live en las que, además, el público puede hacer un “pago simbólico” de su entrada a través de la donación de alimentos no perecederos. La recolecta se destinará al Banco de Alimentos Rías Altas.