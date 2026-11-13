La Universidade de Santiago convoca más de 289 vacantes en la OPE 2026

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy viernes dos resoluciones que incluyen las ofertas públicas de empleo (OPE) de la Universidade de Santiago de Compostela para este 2026. Las ofertas incluyen 174 plazas de personal docente e investigador (PDI) y 115 para personal técnico de gestión, administración y servicios (PTXAS).

La convocatoria fue negociada con las organizaciones sindicales y acordada en junio en una reunión del Consello de Goberno de la USC.

La oferta cuenta con 174 plazas de profesorado con vinculación permanente: 124 corresponden al sistema de turno libre (53 de profesorado permanente laboral, 69 de titular de universidad y dos de catedrático), reservándose 19 de ellas para cumplir con la obligación de destinar un 15% a la incorporación de investigadores doctores con el certificado I3 o R3; además de 50 plazas de catedrático por turno de promoción interna.

Respecto a la oferta de los PTXAS, incluye 43 plazas de oferta general, tres de consolidación de personal indefinido no fijo por sentencia judicial y 69 de promoción interna independiente. La USC señala la necesidad de recursos humanos debido a jubilaciones.