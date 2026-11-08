Jóvenes del grado de Gestión Industrial de la Moda hacen trabajos con prendas en el campus de la UDC en Ferrol. Cedida

La visión de 360º que la Universidade da Coruña enseña de la moda: "Hay demanda alta de trabajo"

El grado en Gestión Industrial de la Moda que imparte la Universidade da Coruña (UDC) en el campus de Ferrol ha atraído este curso a 54 jóvenes de Galicia y de otras comunidades. Solo cuatro son hombres, un bajo porcentaje masculino que se repite cada año desde que en 2018 comenzaron a estudiar los alumnos y alumnas de la primera promoción.

La moda no tiene género y su enseñanza no entiende de distinciones. Hombres y mujeres trabajan en formar a hombres y mujeres que serán parte de la cantera y la cadena de talento que desde A Coruña alimenta un sector que, con Inditex a la cabeza, es referencia nacional e internacional.

"Muchos chicos y chicas no tienen claro en el primer año hacia dónde orientar sus conocimientos. Lo descubren a lo largo de la carrera, van complementando esos conocimientos y más tarde se especializan".

Ese camino que describe Vanessa Mato-Santiso, coordinadora del grado en Gestión Industrial de la Moda, es el que siguen en general los matriculados en una disciplina que la UDC imparte de manera "transversal", donde tiene tanto peso el diseño de una prenda como el desarrollo de una operación de marketing, el estudio de las telas como una estrategia digital.

Es por ello que este grado, que al terminar este curso distinguirá a su sexta promoción, reúne en sus aulas a perfiles diversos de estudiantes, unos con vocación más creativa o artística, otros con más inquietud por la gestión y organización.

"La convivencia de perfiles es enriquecedora. A unos les gusta la innovación a través de producciones propias, a otros les interesa más el marketing y las operaciones comerciales", explica Mato-Santiso, profesora de Dirección Estratégica y Negocio Digital.

Del lápiz a la estrategia

Quien estudie moda en la UDC abordará toda la cadena de valor de su industria: diseño, logística, ingeniería de procesos, transporte, nuevas tecnologías, sistemas de información, sostenibilidad... Todo con un "enfoque muy práctico desde el inicio".

Esa visión "360 grados" del sector se detiene en materias que van de la antropología de la moda y los fundamentos del diseño artístico a la gestión de la cadena de suministro y los aspectos jurídicos de la industria en el primer curso.

Una docente de indicaciones a alumnas del grado de Gestión Industrial de la Moda. Cedida

El segundo año aborda materias como el estilismo y el patronaje, la ética y la deontología profesional del sector, la investigación de los mercados, herramientas para el análisis de datos o la gestión contable y financiera.

El tercer curso entra en aspectos como las estrategias de promoción de la moda, tecnología en tejidos y materiales, internacionalización de la empresa o inglés de negocios.

"La convivencia de perfiles es enriquecedora. A unos les gusta más innovar con producciones propias, a otros les interesa más el marketing y las operaciones comerciales" Vanessa Mato-Santiso

En el último, el alumnado aprende el negocio digital de la moda y la gestión de la innovación industrial mientras participa en talleres, realiza prácticas externas y desarrolla su trabajo de fin de grado.

La confluencia de estas y otras materias, señala la coordinadora, requiere de un variado plantel de docentes. Los más de 30 profesores del grado proceden de ámbitos como la misma moda, la economía, la ingeniería industrial, la empresa y el marketing, las nuevas tecnologías o la arquitectura.

Retos continuos e inserción

Los talleres profesionales y las prácticas en pequeñas o grandes empresas (las hay con autónomos y con multinacionales) con las que la UDC colabora son el ámbito ideal donde "combinar conocimientos". "Hay firmas que repiten con nuestros alumnos porque les gustan los perfiles", dice Mato-Santiso.

Alumnado y docentes del grado de Gestión Industrial de la Moda en el campus de Ferrol. Cedida

¿Y después, qué pasa? La coordinadora del grado asegura que "hay demanda alta" en la industria de la moda "porque es muy dinámica". "El sector se mueve rápido, afronta retos continuos que tienen que ver con la velocidad de las tecnologías o la inteligencia artificial y la aplicación de métodos sostenibles".

Por la experiencia acumulada antes y después de coordinar el grado, Vanessa Mato-Santiso advierte que el alumnado es "emprendedor" por naturaleza y logra un "alto" porcentaje de inserción laboral en el sector: "La moda es vocacional y el que quiere, consigue trabajar en esta industria".

Con cinco promociones encima, las aulas del campus ferrolano han visto pasar a chicas y chicos que, tras hacer prácticas en Galicia o España, han progresado en un camino laboral que les ha llevado a otros países de Europa y a Asia para vivir de cerca todas las ramas de la moda, desde los diseños hasta la gestión.