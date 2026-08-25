Galicia arrancará el curso con casi 300.000 alumnos y una cifra récord de profesores

Galicia afrontará el nuevo curso escolar con menos alumnos, pero más profesores y prácticamente el mismo número de aulas. El curso 2026/27 comenzará el próximo 9 de septiembre con 298.436 estudiantes matriculados entre Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, 4.617 menos que hace un año.

El descenso de alumnado se mantiene como una de las principales características del sistema educativo gallego. En comparación con el curso 2016/17, hace una década, la comunidad ha perdido alrededor de 22.500 estudiantes en estas etapas.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, presentó este martes las principales novedades del nuevo curso y destacó que, pese a la evolución demográfica, la Xunta prevé mantener alrededor de 12.000 aulas.

Según los datos facilitados por la Administración autonómica, la caída se concentra especialmente en Primaria, que pierde unos 2.600 alumnos. Infantil contará con 981 estudiantes menos y la ESO con 854 menos. En Bachillerato el descenso será de 229 alumnos. La única etapa que crece es Educación Especial, con 47 estudiantes más.

Menos alumnos por aula

Una de las principales novedades será la culminación de la reducción de las ratios en toda la etapa de Infantil. Las aulas pasan de tener como referencia 25 alumnos a un máximo de 20, una medida que, según la Xunta, ha permitido conservar grupos que de otro modo podrían haber desaparecido.

El próximo curso también se mantendrá la aplicación de esta política en los agrupamientos rurales. La reducción de ratios llegará a Primaria a partir del curso 2027/28.

La Xunta sostiene que esta política permitirá mantener alrededor de 800 aulas que, debido a la pérdida de alumnado, podrían haber sido cerradas o que se han utilizado para realizar desdobles.

Rodríguez defendió que Galicia se encuentra entre las comunidades con mejores ratios de alumnos por aula y profesor. Según los datos manejados por Educación, la comunidad registra 9,7 alumnos por docente, frente a los 11,1 de media estatal.

Récord de profesores en Secundaria

El descenso de estudiantes contrasta con el incremento de la plantilla docente. La Xunta prevé alcanzar este curso una cifra histórica de profesores, aunque el número definitivo todavía no estará cerrado hasta completar las incorporaciones de septiembre.

En Secundaria se incorporarán alrededor de 900 profesionales más, una cifra que incluye los refuerzos derivados de la reducción de ratios, la reorganización de los horarios docentes y las nuevas medidas de atención a la diversidad.

Dentro de este último apartado se incorporarán ya este curso 150 especialistas, principalmente profesionales de Pedagogía Terapéutica y Orientación. A ellos se suman cerca de 200 especialistas que ya se han consolidado en Infantil y Primaria.

El objetivo de la Xunta es alcanzar en dos años la incorporación de 400 especialistas vinculados a Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Orientación.

Más diversidad en las aulas

Aunque el número total de estudiantes disminuye, Educación destaca que las aulas gallegas son cada vez más diversas. El alumnado extranjero representa actualmente cerca del 7% del total, frente al 2,6% de hace una década.

La Xunta pondrá en marcha este curso un programa piloto junto a entidades especializadas para reforzar la atención individualizada de los alumnos con necesidades específicas, manteniendo su escolarización en centros ordinarios siempre que sea posible.

En este sentido, la Administración gallega destaca que el 94,2% del alumnado con necesidades educativas especiales está escolarizado en centros ordinarios, casi diez puntos por encima de la media estatal.

También continuará la FP Básica adaptada y se desarrollará el programa Cualifica Talento, destinado a reducir el abandono educativo, especialmente entre jóvenes de determinados colectivos. Según la Xunta, cerca de 600 personas se han incorporado ya a itinerarios de FP a través de esta iniciativa.

Galicia prepara su propio programa de auxiliares de conversación

Otra de las novedades llegará al ámbito de los idiomas. La Xunta está preparando un programa autonómico de auxiliares de conversación después de abandonar el programa estatal ante la falta de garantías jurídicas, según explicó el conselleiro. Los nuevos auxiliares están previstos en las aulas a comienzos del segundo trimestre.

Además, Educación ha anunciado que recurrirá la sanción que el Gobierno central pretende imponer a Galicia por el desarrollo del anterior programa de auxiliares de conversación. En caso de que finalmente tenga que abonarla, la Xunta reclama que se compense económicamente a la comunidad.

Nueva ley de educación digital y más novedades en FP

El nuevo curso también estará marcado por la aplicación de la nueva Ley de educación digital de Galicia, que la Xunta presenta como una normativa pionera en España. En Formación Profesional, Educación pretende seguir ampliando las opciones disponibles para los estudiantes, con el impulso de itinerarios como la FP Básica adaptada, la FP Básica para adultos y la FP acelerada. A estas modalidades se incorporan este curso los itinerarios integrados y las dobles titulaciones internacionales.

La convivencia escolar será otro de los ejes del curso. La Rede de concellos contra o acoso escolar cuenta ya con 117 municipios adheridos, mientras que la Xunta prevé poner en funcionamiento la nueva Oficina de Apoio ao Profesorado, destinada a reforzar el respaldo a los docentes.

Rodríguez también aprovechó la presentación del curso para cuestionar algunos aspectos de la Lomloe y defendió que Galicia ha tenido que desarrollar medidas propias para compensar lo que considera efectos negativos de la normativa estatal, especialmente en ámbitos como la autoridad del profesorado, la burocracia o el reconocimiento del esfuerzo académico.

Cierre de cuatro escuelas unitarias

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este martes el cierre de cuatro escuelas unitarias de la comunidad de cara al próximo curso por falta de alumnado. Se trata del CEIP Pazos-Comoxo de Boiro, la EEI de Olas de Mesía, la EEI de Taboadela y la EEI de Lantaño, en Portas.

La Xunta justifica la decisión por la baja matrícula y la ausencia de previsiones de crecimiento, dentro de la adaptación del mapa escolar a la evolución demográfica. Los centros afectados contaban con entre uno y cinco alumnos: cinco en Mesía, uno en Taboadela, tres en Portas y dos en Boiro. La orden modifica además las unidades y puestos docentes de alrededor de 250 centros públicos gallegos para adaptar sus plantillas a las necesidades educativas.