Marisol Soengas y Emery Brown serán investidos doctores honoris causa por la Universidade de A Coruña

La Universidad de A Coruña celebrará el próximo miércoles, 22 de julio, la investidura de dos nuevos doctores honoris causa, Marisol Soengas y Emery Brown, en un acto que tendrá lugar en el Paraninfo del Rectorado a las 12:00 horas. Con estos nombramientos, el número de doctores honoris causa de la Universidad de A Coruña asciende a 33.

La propuesta de nombramiento de Marisol Soengas partió del Departamento de Biología de la UDC. Nacida en Agolada (Pontevedra), Marisol Soengas es una investigadora de referencia internacional en la lucha contra el melanoma.

Tras doctorarse bajo la dirección de Margarita Salas en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y desarrollar una destacada trayectoria investigadora en Estados Unidos, regresó a España en 2008 para liderar el Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Sus trabajos han contribuido de manera decisiva a avanzar en el conocimiento de los mecanismos moleculares del melanoma, a identificar nuevas dianas terapéuticas y a impulsar la medicina traslacional, con resultados publicados en las revistas científicas más prestigiosas y reconocidos internacionalmente.

A lo largo de su carrera, Soengas ha recibido numerosos premios y distinciones por su labor científica, emprendedora y divulgativa, entre ellos el Premio María Josefa Wonenburger Planells, el Premio Carmen y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecular y el Premio Fernández Latorre.

Además de su excelencia investigadora, destaca por su compromiso con la transferencia del conocimiento, el apoyo a las personas con cáncer, la defensa de la investigación biomédica y la promoción del talento joven y de la igualdad en la ciencia. La concesión de este doctorado honoris causa reconoce una trayectoria de excelencia científica y una estrecha vinculación con la Universidad de A Coruña, a la que siempre ha manifestado su agradecimiento y con la que mantiene una colaboración activa.

Transformando la comprensión de la anestesia

Por su parte, la propuesta de nombramiento de Emery Neal Brown corresponde al Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de A Coruña, en reconocimiento a una trayectoria excepcional que ha transformado la comprensión de la anestesia, la conciencia y el funcionamiento del cerebro humano.

Profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y en la Facultad de Medicina de Harvard, además de anestesiólogo en el Hospital General de Massachusetts, Brown reúne en una misma carrera la medicina, la neurociencia, la ingeniería y la estadística. Sus investigaciones han demostrado que la anestesia general induce estados organizados de actividad cerebral, un hallazgo que ha contribuido a hacer más segura la práctica anestésica y ha abierto nuevas vías para el estudio de los trastornos neurológicos y psiquiátricos.

A lo largo de su carrera, Brown ha desarrollado innovadoras herramientas matemáticas y estadísticas para analizar sistemas biológicos complejos, con aplicaciones que abarcan desde la neurociencia hasta la resonancia magnética funcional o el estudio de los ritmos biológicos.

La relevancia de sus contribuciones le ha valido algunos de los más altos reconocimientos científicos de Estados Unidos, como la Medalla Nacional de la Ciencia, además de convertirse en el primer anestesiólogo y el primer afroamericano elegido miembro de las Academias Nacionales de Ciencias, Medicina e Ingeniería. La Universidad de A Coruña reconoce también su compromiso con la formación de nuevas generaciones de investigadores y la estrecha colaboración mantenida con la institución, consolidándolo como una referencia científica y humana de alcance internacional.