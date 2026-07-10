A Coruña reconoce a los 18 mejores estudiantes en las notas de la PAU 2026 de la ciudad

Reconocimiento en A Coruña a los 18 estudiantes con las mejores notas de la PAU 2026.jpg Cedida

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, recibió este viernes en el Palacio Municipal de María Pita a los 18 estudiantes de los centros educativos de la ciudad que lograron los mejores expedientes en la PAU 2026. El acto sirvió para reconocer el esfuerzo, la constancia y la dedicación de unos alumnos que en los próximos meses iniciarán una nueva etapa en la universidad.

Durante su intervención, Rey quiso poner el foco no solo en las calificaciones obtenidas, sino también en el camino recorrido para alcanzarlas. "Este acto no pretende celebrar solo una nota. Pretende reconocer todo el camino que os trajo hasta aquí. Porque detrás de cada calificación hay muchas horas de estudio, exámenes, trabajos, nervios, ilusiones y también renuncias. Hay tardes en las bibliotecas, fines de semana preparando pruebas y una voluntad constante de superación", afirmó.

La alcaldesa también tuvo palabras de agradecimiento para las familias y el profesorado por el acompañamiento prestado a los estudiantes durante esta etapa educativa.

Al acto asistieron, además de los alumnos homenajeados y sus familiares, el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, y la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidade da Coruña, María José Lombardía Cortiña.

Entre los estudiantes reconocidos se encontraba Sofía Franco Martínez, del Colegio Calasanz PP- Escolapios, que obtuvo un 13,7 sobre 14 en la PAU y comenzará el próximo curso el grado de Medicina. "Es un honor y también una sorpresa estar entre las mejores notas. Al final es el reflejo del esfuerzo de todo el año y, además, voy a poder estudiar la carrera que siempre quise, así que es una maravilla", afirmó a Quincemil.

También fue distinguido Javier Rubín Santamarina, del Colegio Sagrado Corazón (Franciscanas), que alcanzó un 13,86 sobre 14 y cursará el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid. "Ha sido el resultado de mucho esfuerzo y dedicación durante todo el curso, y verla recompensada es un orgullo", señaló.

Aunque reconoce que la preparación de la PAU obliga a renunciar a parte del tiempo libre, considera que "con organización se puede mantener una vida bastante equilibrada". Ahora afronta una nueva etapa con ilusión: "Espero disfrutar de la experiencia de vivir fuera de casa, ganar independencia, conocer a gente nueva y seguir formándome de cara al futuro".

Los mejores expedientes de la ciudad

En total, el Ayuntamiento reconoció a 18 alumnos procedentes de distintos centros educativos de A Coruña que obtuvieron las mejores calificaciones en la convocatoria de la PAU 2026. Son los siguientes: