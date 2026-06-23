Jessica Rodríguez (Forbe): "Estamos ante uno de los mejores momentos para opositar"

El empleo público vuelve a situarse en el centro de las expectativas laborales de miles de personas. La Xunta acaba de aprobar su Oferta de Empleo Público de 2026, con unas 1.200 plazas, más de 800 de ellas de acceso libre, mientras que el Estado ha aprobado más de 27.000 plazas para la Administración General. A ello se suma el interés que siguen generando los procesos del SERGAS, con convocatorias pendientes y una demanda constante de profesionales sanitarios.

En este contexto, muchas personas se plantean si es buen momento para empezar a opositar, qué administración ofrece más oportunidades o cómo compatibilizar la preparación con el trabajo y la vida familiar. Para Jessica Rodríguez, responsable de Formación y Contenidos de Forbe, el escenario actual es especialmente favorable por el volumen de plazas y por la necesidad de relevo generacional en las administraciones.

Forbe es un centro de formación de Galicia especializado en oposiciones, Formación Profesional y cursos orientados al empleo. La entidad trabaja con una metodología flexible, tutor personal y campus virtual, un modelo pensado precisamente para alumnos que necesitan adaptar la preparación a su ritmo y circunstancias personales.

Rodríguez analiza en esta entrevista las oportunidades abiertas por las últimas ofertas públicas de empleo, el papel del SERGAS, el cambio en el perfil de los opositores y la importancia de empezar a prepararse con antelación.

2026 está siendo un año especialmente intenso en materia de empleo público. ¿Qué lectura hacéis de las últimas ofertas aprobadas por la Xunta y por el Estado?

La lectura es muy positiva. Las administraciones públicas necesitan incorporar nuevo personal para dar respuesta al relevo generacional que se producirá en los próximos años y seguir reforzando servicios esenciales. Esto se está traduciendo en Ofertas de Empleo Público con un volumen de plazas muy importante, tanto en Galicia como a nivel estatal, generando un escenario especialmente favorable para quienes están pensando en acceder al empleo público.

Muchas personas se plantean opositar por primera vez. ¿Creéis que este es un buen momento para empezar a prepararse y por qué?

Probablemente estamos ante uno de los mejores momentos de los últimos años para plantearse una oposición. Las Ofertas de Empleo Público se están sucediendo con regularidad y mantienen cifras muy relevantes. Solo en 2026, la Administración General del Estado ha aprobado más de 27.000 plazas y la Xunta de Galicia más de 1.200. Esto permite a los aspirantes afrontar su preparación con una mayor previsión y con la confianza de que existen oportunidades reales de acceso al empleo público.

El SERGAS todavía tiene procesos y convocatorias pendientes. ¿Qué perspectivas manejáis para quienes quieren acceder al ámbito sanitario público en Galicia?

Las perspectivas son positivas. Basta con observar la evolución de las últimas Ofertas de Empleo Público del SERGAS: si en años anteriores se convocaban en torno a 1.200 o 1.800 plazas, la oferta de 2025 alcanzó las 3.460. Son cifras que reflejan la necesidad de incorporar nuevos profesionales y de seguir fortaleciendo el sistema sanitario público gallego, por lo que sigue siendo uno de los ámbitos con más oportunidades dentro del empleo público.

Una de las dudas más habituales es cuándo empezar. ¿Es mejor esperar a que salga una convocatoria concreta o comenzar la preparación con antelación?

Nuestra recomendación es no esperar. Los plazos entre la publicación de la Oferta de Empleo Público, la convocatoria y el examen suelen ser de apenas unos meses, un tiempo que en la mayoría de los casos no es suficiente para preparar una oposición desde cero. Empezar con antelación permite estudiar de forma más planificada y llegar al proceso con una base sólida.

Forbe lleva más de 18 años formando alumnos en Galicia. ¿Cómo ha evolucionado el perfil del opositor durante este tiempo?

Ha cambiado mucho. Si hace 15 o 20 años el perfil más habitual era el de una persona joven que acababa de terminar sus estudios, hoy encontramos perfiles mucho más variados. Cada vez vemos más trabajadores en activo, personas con responsabilidades familiares o profesionales que buscan una mayor estabilidad laboral y una mejor conciliación. Las oposiciones ya no se perciben únicamente como una salida para quienes empiezan su carrera profesional, sino también como una oportunidad para quienes quieren dar un nuevo rumbo a su trayectoria laboral.

Cada vez más personas compaginan estudios, trabajo y vida familiar. ¿Cómo adaptáis vuestra metodología a quienes no pueden seguir una preparación tradicional presencial?

La realidad es que la mayoría de las personas que preparan una oposición hoy no pueden dedicarle toda la jornada al estudio. Trabajan, tienen hijos o asumen otras responsabilidades. Por eso apostamos por una metodología flexible, que les permita organizar su preparación según su disponibilidad, pero sin renunciar al acompañamiento. Creemos que tan importante como el temario es contar con una planificación adecuada y con el apoyo de un tutor que ayude al alumno a mantener el ritmo y la motivación durante todo el proceso.

¿Cuáles son las oposiciones que están despertando más interés actualmente entre vuestros alumnos y qué oportunidades ofrecen?

Los cuerpos administrativos siguen siendo los grandes protagonistas. Tanto las oposiciones de la Administración General del Estado como las de la Xunta de Galicia y el SERGAS concentran buena parte del interés de nuestros alumnos por el elevado volumen de plazas que se está convocando y por tratarse de procesos accesibles para perfiles muy diversos. Junto a ellas, las categorías sanitarias y sociosanitarias, como Celador o Auxiliar de Enfermería, mantienen una demanda muy elevada debido a las necesidades de personal del sistema sanitario público.

Cuando una persona llega a Forbe sin experiencia previa en oposiciones, ¿qué tipo de acompañamiento recibe durante el proceso?

Lo primero es ayudarle a entender qué opciones tiene delante. Muchas personas llegan con ganas de opositar, pero sin saber qué oposición encaja mejor con su perfil. A partir de ahí intentamos acompañarlas en todas las fases: elección de la oposición, planificación del estudio, organización del tiempo y seguimiento durante la preparación. Empezar una oposición puede resultar abrumador y creemos que contar con una orientación cercana y personal marca la diferencia.

Existe la percepción de que opositar requiere dedicar muchos años exclusivamente al estudio. ¿Hasta qué punto sigue siendo cierta esa idea hoy en día?

Es una idea que todavía existe, pero que no siempre refleja la realidad. Aunque hay oposiciones que requieren una preparación prolongada, muchas otras pueden compatibilizarse con el trabajo y la vida familiar. Aprobar una oposición exige esfuerzo y constancia, pero no siempre años de dedicación exclusiva. En muchos casos, la diferencia la marca una buena planificación más que la cantidad de horas de estudio.

Para alguien que está valorando dar el paso pero aún tiene dudas, ¿qué le diríais sobre las ventajas profesionales y personales de acceder al empleo público?

Le diría que se informe bien antes de tomar una decisión. Muchas veces nos encontramos con personas que pensaban que opositar no era para ellas y, después de conocer las opciones que existen, cambian completamente de opinión. Es un camino que exige esfuerzo, pero que puede abrir la puerta a una mayor estabilidad laboral y a una mejor calidad de vida. Además, preparar una oposición también tiene una dimensión personal. Es un reto que te obliga a organizarte, a ser constante y a confiar en tus capacidades. Y eso siempre aporta algo positivo.