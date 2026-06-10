Diez gallegos obtienen becas de la Fundación Barrié para estudiar posgrado en el extranjero

La Fundación Barrié ha resuelto la 37ª edición de su Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero, con la concesión de 10 ayudas para cursar estudios de máster en universidades internacionales durante el curso 2026-2027.

La nueva promoción de becarios accederá a centros académicos de referencia mundial tras un proceso de selección basado en la excelencia académica, el potencial profesional y el compromiso con Galicia, en el que solo alrededor del 6% de las candidaturas ha superado las distintas fases.

Desde la entidad han destacado que el programa, activo desde 1990, se ha consolidado como una de las iniciativas de apoyo al talento más relevantes de Galicia, con 767 becas concedidas y una inversión acumulada superior a 58 millones de euros.

En esta edición, los 10 seleccionados desarrollarán sus estudios en áreas como ciencias experimentales, ciencias de la vida e ingeniería, con destinos en países como Reino Unido, Suiza, Alemania, Escocia y Finlandia.

Por universidades, destacan centros como la University of Oxford, el Imperial College London, la ETH Zurich, la École Polytechnique Fédérale de Lausanne o la University of Edinburgh, entre otros.

La procedencia de los becarios mantiene una fuerte vinculación con Galicia, ya que la mayoría ha nacido en la comunidad y varios han cursado sus estudios en universidades gallegas como la USC o la UDC. La media académica del grupo es de 8,49 sobre 10.

Las ayudas cuentan con una dotación de hasta 50.000 euros anuales, incluyendo matrícula, una ayuda de viaje y una asignación mensual para manutención.