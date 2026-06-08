El polémico error en el examen de Historia de la PAU en Galicia no impedirá sacar la máxima nota

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha establecido los criterios definitivos para la corrección de la prueba de Historia de España de la PAU, tras las reclamaciones sobre la formulación de una pregunta del bloque II. Las nuevas instrucciones garantizan que el alumnado "podrá optar a la máxima cualificación" incluso si no se siguió el formato comparativo exigido inicialmente.

La comisión especifica en la documentación que en caso de que un alumno desarrollase la pregunta de manera teórica y no comparativa, se aplicarán los mismos criterios de calificación que en la tabla diseñada para el formato comparativo.

De esta forma, se podrá obtener la puntuación máxima siempre que el desarrollo del contenido teórico sea adecuado. Asimismo, las instrucciones recogen un sistema de compensación para los casos en los que el estudiante dejase la pregunta en blanco.

En este supuesto, se realizará una ponderación de la nota que debería haber obtenido basándose en las calificaciones de las otras tres preguntas del examen. En el caso de que la nota resultante de dicha ponderación sea inferior a 5, se asignará automáticamente a esta pregunta una calificación de 1,25 puntos.

Cabe recordar que la institución ya reiteró la semana pasada que "ningún estudiante será perjudicado por la formulación de la pregunta" y confirmó que revisará las instrucciones de su grupo de trabajo para el próximo curso.

En concreto, las protestas se originaron en base a una de las preguntas incluidas en el bloque II de la materia de Historia de España, en la que se pedía una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Varios profesores de la materia y departamentos implicados en este ámbito protestaron desde última hora del pasado martes en relación con esta pregunta, alegando que las indicaciones de la CIUG para la preparación de estos exámenes incluían estos conceptos solo en el bloque III, el orientado a un comentario de texto, y no en el II.