Un instituto de A Coruña logra el primer ciclo de FP internacional de España: "Es una responsabilidad"

El IES Fernando Wirtz Suárez de A Coruña se convertirá el próximo curso 2026-27 en el primer centro público de España que impartirá un doble ciclo internacional de Formación Profesional. Así lo anunció esta misma semana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello. "Para nosotros es una responsabilidad", señala el director Rafael Menéndez a Quincemil.

Este doble ciclo, que combinará los currículos educativos de Galicia y del Reino Unido, se aplicará en el ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Se trata de un proyecto piloto que permitirá que los alumnos que lo cursen obtengan una titulación reconocida internacionalmente de manera directa en diferentes países sin necesidad de someterse a un proceso de homologación.

Rafael cuenta que en el centro, situado en Cuatro Caminos, ya trabajan a contrarreloj para adaptar el currículo y formar al profesorado de cara a septiembre: "Lo que más nos preocupa es realizar todos los trabajos previos para adaptar ambos currículos". Los docentes recibirán una formación durante junio y julio de cara al mes de septiembre.

Una decisión que llega poco después de una llamada de la Dirección General de Formación Profesional. "Recibimos la llamada ofertando esta posibilidad y desde la dirección del centro se consultó con el departamento de informática el número de personas que estarían interesadas en participar", recuerda el director y también docente.

En total, unos 20 alumnos podrán participar el próximo curso en esta formación pionera en nuestro país. Además, la doble titulación no implica que los módulos y los contenidos se vayan a impartir necesariamente en inglés. "Lo importante son los contenidos", apunta Rafael.

El docente indica que la principal diferencia entre el currículo gallego y el británico es la forma de evaluar las competencias del alumnado. "En Reino Unido evalúan completamente por proyectos, no hacen exámenes. Aquí lo hacen algunos profesores, pero no todos", dice. El nuevo ciclo incorporará la metodología basada en el aprendizaje por proyectos desde el próximo curso.