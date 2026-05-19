Confirmado por la Xunta: las ayudas de hasta 300 euros para libros y material escolar ya se pueden solicitar

Con el objetivo de facilitar la vuelta al cole en el próximo curso 2026/2027, la Xunta ha anunciado ayudas de hasta 300 euros para la compra de libros y material escolar. De hecho, ya se pueden solicitar, al igual que el préstamo de manuales a través del fondo solidario.

Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. Opcionalmente, se podrán presentar las solicitudes presencialmente en los centros docentes. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 19 de junio.

Ayudas de hasta 300 euros para adquirir libros

Las ayudas a la compra de libros de texto son para el alumnado de 1º y 2º de Primaria y para todas aquellas situaciones en las que los libros no son reutilizables. Los tramos de renta y los importes se mantienen de entre 20 y 30 euros en función de la renta familiar.

La ayuda del primer tramo (igual o inferior a 6.000 euros) es de 240 euros y la del segundo (renta superior a 6.000 euros e igual o inferior a 10.000) es de 160 euros en Primaria. En el caso de la ESO, los importes se sitúan en 270 euros en el primer tramo, en 180 en el segundo.

Por otro lado, el alumnado en situación de guarda o tutela de la Xunta recibirá el importe del primer tramo, con independencia de la renta; es decir, 240 euros en Primaria y 270 en la ESO.

Además, las ayudas son de 300 euros para todo el alumnado matriculado en Educación Especial, así como para los de Primaria o de la ESO que, teniendo un grado de discapacidad igual o superior al 33%, no puedan reutilizar los libros de texto del fondo.

En un comunicado, la Xunta detalla que estos alumnos "percibirán este importe con independencia de la renta per cápita de la unidad familiar".

Ayudas para el material escolar: de 75 a 60 euros

Material escolar Xunta de Galicia

Las ayudas para el material escolar se estructuran en dos valles: a los de 75 euros pueden acceder las familias con rentas per cápita iguales o inferiores a 6.000 euros, mientras que el bono de 60 euros comprende las rentas superiores de 6.000 euros e iguales o inferiores a 10.000.

El alumnado en situación de guardia, el de Educación Especial y con necesidades específicas de apoyo educativo que haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% será beneficiado de esta ayuda por el importe máximo de 75 euros.

Fondo de préstamo de libros

El fondo de préstamo de libros está dotado con más de 510.000 manuales para prestar al alumnado de entre 3º de Primaria y 4º de la ESO. En este sentido, los escolares podrán tener hasta seis libros del fondo, en función del nivel de renta.

"Tanto para acceder al fondo como para recibir las ayudas de los libros y material es imprescindible devolver los libros del curso anterior", recuerda la Xunta.

Además, "en los casos que el centro deba adquirir algún libro adicional por no ser suficientes los existentes en el fondo, el Gobierno gallego abona por cada uno 40 euros en Primaria y 45 en la ESO".