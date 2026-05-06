Más de 3.500 estudiantes de A Coruña participarán en una jornada de formación y empleo

Este jueves, 7 de mayo, ExpoCoruña acogerá la II Feria de Educación, Formación y Empleo organizada por la Cámara de Comercio y la consellería de Educación.

Aquí, unos 3.500 estudiantes tendrán la oportunidad de conocer las oportunidades formativas y de empleo de las que disponen. El evento tiene como objetivo ser un espacio de innovación, orientación y colaboración educativa para el alumnado que va a empezar su formación superior.

La feria permitirá así conocer la oferta formativa pública de Formación Profesional gallega y de grados universitarios y sus oportunidades de empleabilidad. En total participarán entre 30 y 40 centros de FP, 4 universidades, representación de las Armadas y entre 10 y 15 empresas, colaboradoras habituales con la formación profesional.

El encuentro estará abierto en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas, y de tarde, de 16:00 a 19:00 horas. El acceso es libre y gratuito.