Estudiantes de A Coruña, embajadoras del Parlamento Europeo: "Hablamos con la gente sobre la UE"

Seis alumnas del IES Monelos de A Coruña cambiaron este martes, 21 de abril, las aulas por el parque de Oza para mostrar a la ciudadanía el trabajo que llevan desarrollando desde principios de curso como representantes del Parlamento Europeo. Su instituto ha sido el único de la ciudad elegido como embajador oficial de la Unión Europea.

"Desde el principio de curso hicimos unos trabajos sobre algunos temas del Parlamento Europeo y hoy bajamos al parque de Oza a exponerlos y a repartir papeles para informar a la gente sobre lo que hacemos y sobre la Unión Europea", explica Noa Vázquez, una de las jóvenes que forman parte del proyecto.

Entre la información que están tratando de hacer llegar a la población se encuentran cartulinas sobre los grupos políticos, cómo funcionan las elecciones con el número de escaños por país y las edades mínimas, adónde van los impuestos y en qué se gasta el dinero.

La estudiante coruñesa confiesa a este medio que, tanto ella como sus compañeras, se sintieron nerviosas, pero que finalmente fue una experiencia muy enriquecedora: "Al principio daba un poco de vergüenza, pero fue bastante bien. Nos acercábamos a la gente y algunos sí que vinieron a ver el puesto, otros simplemente se llevaron la hoja con la información".

La iniciativa también despertó el interés de figuras de la política local de la ciudad: por parte del Partido Popular, su portavoz Miguel Lorenzo Torres y Carlos San Claudio Yáñez; por parte del PSOE, Juan Ignacio Borrego; y por parte del BNG, su portavoz Francisco Jorquera. "Nos vieron el puesto y las cartulinas. También nos hicieron algunas preguntas y hablamos con ellos un poco sobre la Unión Europea", dice Noa.

El siguiente paso para estas embajadoras será en el Concello da Coruña. "Invitounos o Concello da Coruña como escola embaixadora", señala el coordinador del proyecto Xoanmanuel. Además, el docente adelanta que el alumnado seguirá profundizando en el funcionamiento de la Unión Europea.