La comunidad educativa de A Coruña volverá a manifestarse el próximo 6 de mayo

Manifestación de las familias de la provincia coruñesa en A Coruña el pasado 28 de febrero. Carmen G. Mariñas

El próximo 6 de mayo, la comunidad educativa de la provincia de A Coruña saldrá de nuevo a las calles. Lo hará en una manifestación que tendrá lugar en la ciudad herculina, desde donde familias, estudiantes y profesorado reclamarán una educación pública de calidad y el arreglo de muchos centros educativos que se encuentran en una "situación límite".

La decisión se tomó en una reunión que tuvo lugar en la tarde del pasado miércoles en Culleredo, donde se juntaron representantes de la Federación Provincial de ANPAS da Coruña, ANPAS de diversos centros, alumnado del Sindicato de Estudantes, los sindicatos CIG y STEG, así como profesorado de las asambleas abiertas.

La cita, que reunió por primera vez a distintos miembros de la comunidad educativa de la provincia, abordó los problemas que sufren los colegios e institutos públicos y las posibles soluciones. Por ellas pasan un aumento del personal, más especialidades como la psicología o la terapia ocupacional, así como más democracia en los centros educativos, actualización de los catálogos del personal de los centros, reducción de ratios o mejora de las instalaciones públicas.

Paralelamente, se creó un grupo de trabajo para avanzar en estas reclamaciones.

La manifestación del 6 de mayo estará precedida por una huelga de profesorado prevista para el 28 de abril.