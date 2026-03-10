El Gobierno destina más de 2,4 millones a Galicia para libros de texto y material escolar

El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 2.416.420 euros a Galicia para financiar libros de texto y material didáctico durante 2026 en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

La medida se enmarca en el Programa de Cooperación Territorial impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que cuenta con una dotación global de 58,5 millones de euros para todo el país.

El objetivo de este programa es ayudar a las familias a afrontar el coste del material escolar y reforzar la equidad del sistema educativo, garantizando que las dificultades económicas no limiten el acceso del alumnado a los recursos necesarios para su aprendizaje.

Las ayudas están dirigidas a estudiantes matriculados en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior en centros financiados con fondos públicos.

La financiación podrá emplearse tanto para libros de texto como para material didáctico en cualquier formato, incluido el digital.

Según explicó el Gobierno, el reparto territorial de los fondos se realiza teniendo en cuenta la tasa de riesgo de pobreza y el número de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias, con el fin de ajustar las ayudas a la realidad social y educativa de cada comunidad autónoma.

Tras la aprobación de los criterios de distribución, la asignación definitiva de los fondos se acordará en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participan el Ministerio y las comunidades autónomas.