Galicia renueva la Formación Profesional para acercarla al tejido productivo y fomentar la innovación

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Xunta de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy la aprobación del nuevo decreto de Formación Profesional en Galicia, con el objetivo de crear un sistema más flexible, conectado con las necesidades del mercado laboral y con un mayor impulso a la investigación e innovación aplicada.

El decreto establece la base de un modelo dinámico y renovado, orientado a adaptar la FP al tejido productivo gallego, promover la colaboración entre centros educativos y empresas, fomentar la recualificación de profesionales y abrir nuevas oportunidades de especialización.

Rueda destacó que Galicia cuenta con más de 71.000 alumnos matriculados este curso, el doble que en 2008/09, y con una tasa de inserción laboral del 85% en FP general y casi del 100% en FP Dual.

Entre las principales novedades, el decreto incorpora la figura del profesorado asociado investigador, similar a la existente en la universidad, así como profesionales expertos del sector productivo y expertos sénior de empresa, que podrán colaborar en la formación de estudiantes y en la actualización de los currículos.

"Impartirán clases en ciclos de alta especialización y másteres de FP, y contribuirán a proyectos de investigación e innovación aplicada", subrayó Rueda.

El decreto fomenta además la colaboración público-privada, permitiendo que alumnos, docentes y profesionales se formen y recualifiquen en función de los nuevos retos del mercado laboral. Se promoverán estadías temporales de profesorado en empresas, formación práctica de estudiantes y procesos de acreditación de competencias adquiridas por experiencia laboral.

En materia de internacionalización, se permitirá diseñar currículos internacionales y dobles titulaciones de FP con validez en más de un país, ampliando la movilidad y las oportunidades profesionales del alumnado.

Asimismo, se facilitará el reconocimiento mutuo de créditos ECTS con universidades gallegas, permitiendo convalidar materias al pasar de ciclos de FP a estudios universitarios.

El decreto también potencia la orientación profesional integral, incorpora el uso de inteligencia artificial para reducir el abandono escolar y maximizar el éxito académico, y refuerza la formación continua y la inserción laboral de los estudiantes.

Rueda concluyó que el decreto representa una apuesta por una FP más flexible, práctica, internacional y vinculada al desarrollo económico de Galicia, consolidando la formación profesional como motor de innovación y talento para la comunidad autónoma.

El nuevo texto se publicará en el Diario Oficial de Galicia durante marzo, con aplicación prevista a partir del curso 2026/27.