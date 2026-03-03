La bergondesa Fina Paulos recibe en Madrid un premio nacional por innovación educativa

La docente y vecina de Bergondo Fina Paulos Lareo ha sido galardonada en Madrid en los primeros Premios Nacionales a Experiencias Educativas que fomentan la Competencia Digital del alumnado, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El reconocimiento distingue su trabajo en la modalidad colectiva por un innovador proyecto pedagógico desarrollado en un entorno rural.

Fina Paulos recibió el premio junto a su compañero Óscar Manuel Rey Calo, con quien imparte clase en el IES Maximino Romero de Lema.

La propuesta premiada consiste en la creación y exportación de un Recurso Educativo Abierto centrado en el Río Miño, que apuesta por la gamificación, la Inteligencia Artificial, la realidad aumentada y el aprendizaje colaborativo como herramientas para acercar la tecnología al alumnado.

El proyecto pone el foco en la aplicación práctica de las nuevas tecnologías en el ámbito rural, demostrando que la innovación no entiende de ubicación geográfica.

Durante el acto celebrado en la capital, los premiados reivindicaron el papel de la escuela pública fuera de los grandes núcleos urbanos.