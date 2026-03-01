La inclusión sale de las aulas para llegar a las calles de A Coruña: "O galego fíxome conectar con Galicia"

En el IES Rafael Dieste la diversidad y la inclusión no son una materia pendiente. En un centro en el que un tercio del alumnado ha nacido fuera de España y dos tercios tiene orígenes familiares en otros países, las distintas culturas y costumbres forman parte del día a día y traspasan las paredes de las aulas hasta llegar a las calles de A Coruña.

Aquí hay estudiantes de países como República Dominicana, Venezuela, Marruecos, Brasil o Perú que, "como todo o alumnado, teñen todo o dereito de acceder ao currículum marcado. O que hai que facer é atender a diversidade nas aulas, que pode ser de orixe familiar pero tamén pode ter que ver coas capacidades ou coas necesidades. Os rapaces que temos son un orgullo do centro, do barrio, da cidade e do país", indica el jefe de estudios, Arcadio González.

"O importante é darlles a palabra e darlles voz", subraya.

Ellos mismos cuentan que las iniciativas que organizan en el instituto les han ayudado a sentirse más incluidos y a reforzar su vínculo con la ciudad. Aquí organizan clubs de lectura, talleres de audiovisual e incluso comenzarán a tener clases de flamenco, además de otras acciones de sobra conocidas en A Coruña como el festival Aquí tamén se fala o la acción derivada O Dépor é da Coruña.

"Sempre digo que o galego foi o que me fixo conectar con Galicia e con A Coruña. É parte da miña vida", señala Oly, venezolano que lleva en el centro cuatro años, desde que entró en 1ª de la ESO. A su lado, Cielo, una joven de 16 años nacida en Perú, también lo ejemplifica así:"Vou cumprir dous anos aquí e xa sei un pouco de galego".

Barrio de acogida

El instituto se encuentra en el Agra do Orzán, un barrio que históricamente ha recibido a muchos inmigrantes de la Costa da Morte y que en la última década ha acogido también a familias procedentes de otros países a océanos de distancia. Su multiculturalidad se traduce en las aulas, que mantienen un vínculo estrecho con el propio barrio.

Arcadio González explica que por este motivo su festival Aquí tamén se fala se desarrolla en colaboración con la asociación vecinal en la plaza de la Tolerancia, a unos metros del centro. "A iniciativa ten moito impacto. Vas pola calle Barcelona e ves o cartel de Aquí tamén se fala galego en moitos comercios de familias que son de Pakistán, Marrocos, Venezuela, Malpica ou Carballo", ejemplifica.

Mónica Reixía, vicedirectora del instituto, añade otra acción reciente, Amor de auga lixeira, un proyecto de "recuperación do patrimonio da cidade centrado nas fontes de auga".

Tras las puertas del instituto, distintas fotos del escritor y periodista Rafael Dieste dan la bienvenida en la entrada. Sin embargo, a los nuevos alumnos los recibe también un equipo de acompañamiento, formado principalmente por otros estudiantes. Oly es uno de ellos y cuenta que "ensinamos todo o instituto. Se teñen en conta a afinidade dos países, procuramos levar a alguén do mesmo país que sexa boa peña, aínda que aquí todos o somos", reconoce.

"Os compañeiros sempre tenden unha man e non te deixan de lado. Teñen moita empatía cos que chegan novos", añade.

Así fue el primer día de clase para Cielo, que recuerda que "estuve muy contenta. Anteriormente no tuve esa inclusión en mi país. Tuve que ser una persona que no soy realmente. En cambio, cuando vine aquí pude ser yo e incluirme fácilmente y me recibieron muy bien".

"En Bioloxía a profe a veces fala en castelán e logo cambia a galego, para que poidamos incluirnos. Dinos que se non entendemos preguntemos para que nos explique que significa esta palabra", comenta, cambiando al gallego. Después, Cielo fue quien recibió a Dilainny, procedente de República Dominicana y a quien le traducía algunas frases de los libros de texto en gallego para ayudarle a estudiar.

"Ahora entiendo más que antes", explica ella. Sobre la ciudad, Dilainny señala que "es maravilloso vivir aquí porque puedes explorar otros sitios y puedes aprender un nuevo idioma. Y no es difícil, ya que puedes entenderlo".

Fuera del horario lectivo, el deporte también junta a chicos de distintos países. Pablo, nacido en A Coruña y que vivió en Brasil con su familia durante 9 años, tiene ahora 16 y cuenta que juega en el Básquet Coruña y en el equipo de baloncesto del instituto dentro de la Copa Colegial: "Estamos eu, uns rapaces de Bacharelato e uns chicos que chegaron de Mali refuxiados. Non saben moito de baloncesto pero lles gusta. Estamos ensinándolles a xogar".

Aquí tamén

La representación para estos chicos estuvo presente en la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, que tuvo lugar un par de días antes de la entrevista. "Es algo que representa a todo el continente y fue algo significativo ya que es un cantante que quiere demostrar que los latinos tienen poder", valora Dilainny.

"Sabemos todos de onde vimos. Non somos tan distintos, somos todos americanos, non somos extraterrestres. Os estadounidenses pensan que son América e isto é unha maneira de intentar romper con esa opresión que están poñendo contra o pobo sudamericano que é inxusta", añade su compañero Oly.

Pero su vínculo con la música también se mueve en el ámbito gallego.

El venezolano menciona entre las iniciativas que han creado una playlist que siguen actualizando con más de un centenar de recomendaciones de música en gallego de todo tipo de géneros: "Son distintos artistas e distintos xéneros. É o que busca a xente, poder escoitar música en galego de calquer tipo".

Para él, formar parte de este tipo de acciones "é unha forma de conexión coa cidade e con Galicia. Estamos grabando cousas e os festivales que fixemos e que seguiremos facendo serven para incluir. Somos todos dun sitio distinto, non ten que ser todo o mundo de Galicia ou todos de fóra. É un mix no que te sintes cómodo. Mola moito".

La vicedirectora, Mónica Reixía, subraya que "é unha inciaitiva guiada por Alberto Pombo que nace das aulas, pero non hai ningunha idea que naza solamente de nós. Facemos unha sinerxia positiva onde nos escoitamos, que é a base da atención á diversidade, e desde aí creamos en conxunto". Por eso, una de las pocas peticiones pendientes del alumnado es que haya más asignaturas en gallego.

Culturas compartidas

"Se somos sempre os mesmos ao final aburre", reflexiona Oly sobre la diversidad en la que viven día a día. Compartir aula le ha permitido probar comida de otros países como Marruecos, de donde es su amigo Elías, quien también le enseña árabe. "É moi guay porque é un mix de culturas que podes ter con calquera co que teñas afinidade", añade.

Algo parecido le sucede a Cielo y a Dilainny. La primera de ellas cuenta que "cuando quedo con ella para ir a comer, yo estoy acostumbrada a comer comida de Perú. Una vez fui con ella y me enseñó la comida de su país. Me comenta cómo son las danzas o los platos típicos y yo también le comento la cultura de mi país".

Esto son ejemplos de cómo en este instituto, en palabras de Arcadio González, "somos máis diversos, máis plurais e máis ricos".