A Coruña sale a la calle para denunciar el estado de los colegios: "Las familias estamos cansadas"

El centro de A Coruña se llenó este sábado de niños y niñas vestidos de superhéroes, silbatos y panderetas. Pero el motivo no fue festivo. Las familias de la provincia han salido este sábado a la calle de forma masiva para denunciar conjuntamente el estado de los centros educativos de la ciudad y demandar una mejora en la atención a la diversidad. Cerca de 3.000 personas protestaron en una manifestación que arrancó pasadas las 11:00 horas en la plaza de Ourense y que se extendió hasta el Parrote.

Con carteles que rezaban "+ Educación - goteras" o "Na Coruña chove e no cole tamén" las niñas y niños se movilizaron junto a sus familias.

Víctor López es uno de los padres que hoy denuncia la situación de los centros. Su hija estudia en el CEIP Cidade Vella, un colegio con graves problemas estructurales todavía sin arreglar. "Mi hija casi se mata tres veces en la entrada del cole. Había una rampa de madera podrida que tuvieron que sacar porque los niños resbalaban en invierno. Mi hija se cayó de espaldas dos veces y la tercera se agarró a la barandilla", cuenta.

Al final el arreglo corrió a cuenta de un padre del colegio.

"La Xunta es responsable de la inversión en los colegios y no hace caso. Entiendo que no hay dinero para todo, pero la educación es algo prioritario y se está dejando atrás", criticó. A lo largo del recorrido, cánticos con alusiones a la Xunta y el Concello se sucedieron pidiendo actuaciones urgentes.

Manifestación de las familias de los colegios de la provincia de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Los manifestantes también pedían "reivindicar a dignidade da escola pública". Así se expresaron Antía Marante y Silvia Quiroga, ambas del ANPA del CEIP Víctor López Seoane, un colegio "con goteiras e humidades nas aulas. Hai problemas nas infraestruturas e obras prometidas hai anos que non se están executando".

Las dos madres piden que las administraciones colaboren y trabajen de la mano ante una situación en los centros educativos en la que "non se está invertindo e non hai coidado". Para ellas, los arreglos que se están llevando a cabo son insuficientes. "Teñen que poñer as pilas e traballar en conxunto. Hai que coidar os dereitos para mantelos. Entendemos que é política, pero hai que traballar na mesma dirección. Un fallo na cadea ten moitas consecuencias e xoden máis incidencias que non se solucionan".

Ambas piden también una mejor gestión de los recursos: "Hai que pensar onde queren os recursos. O turismo é unha necesidade pero a educación é o futuro do país e haino que coidar entre todos".

La manifestación contó con el apoyo de la Federación de Asociacións Veciñais da Coruña e Área Metropolitana, también presente en la protesta, que reunió a cerca de 200 ANPAs federadas en representación de más de 60.000 alumnos.

Cruce de competencias

Antes del arranque de la marcha, Lidia Paz, presidenta de la Federación Provincial de Anpas de Centros Públicos de A Coruña criticaba que "las familias estamos cansadas de que se anden tirando la pelota unas administraciones a otras, tanto por las reformas como por el mantenimiento. Sobre todo, porque la administración responsable no mande el profesorado que tiene que mandar para la atención a la diversidad".

Paz explicó que sí están en contacto con gobiernos locales como el de A Coruña y otros municipios pero "con la Xunta no hubo manera de reunirse desde hace tiempo".

Rogelio Carballo, presidente de la Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos, añadía que "la educación pública es la única capaz de garantizar un futuro para nuestros hijos e hijas en condiciones de igualdad". Por eso, "estamos en un momento crítico en el sistema educativo. Hay una bajada de población que supondrá una reformulación y defendemos un sistema que permita esa igualdad de oportunidades".

La polémica mantiene enfrentadas a la administración autonómica y a la local. La Xunta de Galicia tiene la competencia en materia de rehabilitación y obras y el Concello de A Coruña es responsable de tareas de mantenimiento.

Las protestas —que se llevan sucediendo desde el inicio del curso escolar en distintos centros— motivaron el envío de una carta por parte de la alcaldesa, Inés Rey, a la consellería de Educación, reclamando actuaciones. La Xunta, por su parte, reivindicó obras en 24 centros con un presupuesto de 14 millones de euros y la mayor parte de actuaciones ya finalizadas y otras en ejecución por 3,7 millones de euros además de 10 nuevos proyectos.

De no conseguir cambios en los centros educativos, las familias se seguirán movilizando.