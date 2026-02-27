La Xunta responde a Inés Rey: "La invitamos a que lea detenidamente el acuerdo con la Fegamp"

La Xunta de Galicia salió al paso de las declaraciones realizadas por la alcaldesa de A Coruña sobre el estado y mantenimiento de los centros educativos de la ciudad para desmentir que se haya reducido en un 50% la inversión autonómica.

Desde la Administración gallega subrayan que, lejos de producirse un recorte, actualmente se están destinando 24 millones de euros a un centenar de actuaciones de modernización y rehabilitación en cerca de 40 colegios coruñeses, enmarcadas en el Plan de nueva arquitectura pedagógica.

En este contexto, la Xunta invita a la regidora a revisar el acuerdo alcanzado con la Federación Galega de Municipios e Provincias dentro del Pacto Local, donde, según recalca, se establece con claridad que las labores de conservación y mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria corresponden a los ayuntamientos.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que la responsabilidad municipal en este ámbito está perfectamente delimitada y que no puede trasladarse a la Administración autonómica.

La Xunta coincide en que el mantenimiento no equivale a una reforma estructural, pero advierte de que la falta de conservación continuada puede acabar derivando en problemas de mayor gravedad.

Como ejemplo, apuntan que la ausencia de limpieza en canalones y bajantes puede provocar filtraciones y, en situaciones de lluvias intensas como las de este invierno, incluso el colapso de techos.

Desde la Consellería insisten en que no permitirán que se atribuyan a la Xunta deficiencias que consideran fruto de la gestión municipal, y muestran su preocupación por que el debate pueda estar condicionado por intereses electorales en lugar de centrarse en el bienestar de la comunidad educativa.

Con todo, aseguran que seguirán impulsando mejoras en las infraestructuras educativas de la ciudad, "como merecen alumnos, familias y docentes".