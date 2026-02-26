El Proyecto Xenoma Galicia centra una conferencia en Ferrol sobre medicina personalizada

La Sala Carlos III de Exponav en Ferrol acogerá el próximo miércoles 4 de marzo, a las 19:00 horas, la conferencia La genética al alcance de todos: Qué es Xenoma Galicia y por qué es importante, una cita que pondrá el foco en uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la comunidad.

La charla se enmarca en el ciclo impulsado por la Universidade da Coruña junto con la Armada a través de la Cátedra Jorge Juan, y contará también con la colaboración de la Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, promovida con Navantia.

Será la primera ocasión en la que ambas cátedras sumen esfuerzos en una conferencia abierta al público dentro de este programa divulgativo.

La encargada de impartir el relatorio será María Brión, coordinadora del Proyecto Xenoma Galicia y responsable de la Unidad de Genética Cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

La investigadora lidera una iniciativa que aspira a realizar pruebas de ADN a 400.000 personas de entre 35 y 70 años en Galicia, con el objetivo de identificar variantes genéticas de alto riesgo y avanzar hacia una medicina más preventiva y personalizada.

Durante la conferencia, Brión abordará de manera didáctica qué son los estudios genómicos poblacionales y cómo el análisis masivo de datos genéticos puede ayudar a anticipar enfermedades frecuentes y raras. También incidirá en la importancia de garantizar la confidencialidad y el uso responsable de la información genética, uno de los aspectos clave de este tipo de proyectos.

Además de coordinar Xenoma Galicia desde la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica del Sergas, la científica desarrolla labor asistencial en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, donde trabaja en el ámbito de las cardiopatías familiares.