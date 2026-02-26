Las bibliotecas municipales de A Coruña ofrecen cursos de alfabetización digital para adultos

El Concello da Coruña, en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios, ofrece una programación de cursos presenciales gratuitos en competencias digitales, dirigidos a toda la ciudadanía, que se celebrarán en la red de Bibliotecas Municipales entre el 4 de marzo y el 30 de abril, en horario de tarde.

Estos cursos están orientados a dos perfiles por tramo de edad: vecinas y vecinos de 18 a 59 años, que recibirán formación concebida para fortalecer las competencias digitales en la vida diaria, el trabajo y la participación social; y personas mayores de 60 años, con contenidos adaptados a su ritmo de aprendizaje, con énfasis en la autonomía digital, la seguridad en línea y el uso práctico de herramientas en la vida cotidiana.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó esta propuesta, que forma parte del programa YoConecto, de la Fundación Cibervoluntarios, y que busca que las personas participantes en los cursos adquieran soltura, confianza y seguridad en el ámbito digital, haciendo uso de herramientas útiles para mejorar su calidad de vida, así como para abrirles camino a nuevas oportunidades en empleo, educación, emprendimiento y participación.

"Propuestas como esta van en sintonía con las líneas de acción que está impulsando el Gobierno local en materia de formación a escala intergeneracional, un aspecto a tener en cuenta para reducir la brecha digital y fomentar la inclusión social", señaló Castro, que también puso en valor el papel que desempeña la red de Bibliotecas Municipales en este sentido.

Entre los módulos disponibles habrá talleres como 'Apps útiles para la gestión de trámites en Internet', 'Tu currículum digital', 'Cómo buscar empleo en el mundo digital', 'Seguridad: Protege tu mundo digital', 'Aprende a manejar tus redes sociales' e 'Internet seguro para menores'. Al finalizar los cursos, las personas participantes recibirán un certificado que acredita los conocimientos y competencias adquiridas.

Las personas interesadas en participar en los cursos del programa YoConecto ya pueden inscribirse a través de la página web o llamando al número de teléfono 674 72 76 23.

El programa YoConecto, que cuenta con la colaboración del Concello da Coruña, es un programa promovido por la Fundación Cibervoluntarios que forma parte de la iniciativa Generación D impulsada por Red.es, Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, y está financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Fechas y horarios de los cursos