La Xunta encara la recta final de la redacción de la futura Ley de Educación Digital

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, mantuvo hoy un encuentro con la comisión encargada de redactar la futura Ley de Educación Digital, con el objetivo de cerrar los últimos detalles del texto antes de iniciar su tramitación parlamentaria. La norma, pionera en el conjunto del Estado por no existir una legislación específica de este tipo, culmina así un amplio proceso de participación y diálogo con la comunidad educativa.

Rodríguez subrayó la complejidad técnica de la ley, dado su carácter innovador y su incidencia directa en un ámbito especialmente sensible como es el uso de la tecnología en el sistema educativo. Por ello, explicó, el documento se ha elaborado a partir de un trabajo "riguroso, solvente y dialogado", incorporando las aportaciones de expertos de reconocido prestigio, cerca de medio centenar de docentes y distintos colectivos profesionales que representan al profesorado especializado de diversos ámbitos.

En los últimos meses, la Consellería también ha mantenido contactos con representantes de las ANPAS, organizaciones sindicales, universidades y centros educativos, a través de la Xunta Autonómica de Directores y del Consejo Escolar de Galicia, con el fin de enriquecer y consensuar el contenido final.

La Ley de Educación Digital de Galicia afronta ahora su fase definitiva antes de comenzar su tramitación legislativa, prevista para finales de este semestre. El texto establecerá el marco regulador de los derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad educativa -administraciones públicas, centros, docentes, alumnado y familias- ante los nuevos desafíos derivados de la transformación social y digital que impacta en el ámbito educativo.