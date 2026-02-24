Aprobada la ley que permitirá desgravar material escolar en efectivo en Galicia

El Parlamento gallego ha aprobado este martes la ley que incluye el pago en efectivo de los libros y el material escolar para las deducciones. BNG y PSdeG han votado a favor, pero han señalado que el trámite ha sido una "chapuza", mientras que Democracia Ourensaba se ha abstenido al considerar que es "excepcional".

La diputada nacionalista Noa Presas ha reprochado al Gobierno autonómico que tenga que hacer "este remiendo legal" a la ley de medidas fiscales y administrativas, que no incluía el pago en efectivo. "Mucho gobierno de rigor, buenos gestores, pero son unos absolutos chapuzas", ha recriminado Presas, que reclamó que se recupere la gratuidad de los libros de texto.

Aitor Bouza (PSdeG) ha puesto en valor "la reivindicación social y de los grupos de la oposición" para llegar a esta modificación, según recoge Europa Press. "Es una mala gestión, una absoluta chapuza", ha subrayado Bouza, que señaló que votaría a favor porque las familias "no pueden quedar desamparadas por su mala gestión".

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha recordado que el pago en efectivo se autoriza "de manera excepcional" y ha reprochado a la oposición que hable de "chapuzas" y de "promesas incumplidas": "Para la oposición no es más que otra ocasión para hacer lo que más le gusta hacer, ruido".

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha explicado en su intervención que la justificación de que la deducción no pudiese realizarse en efectivo "obedece a la necesidad" de que el pago "tiene que estar registrado con medios que permitan verificar la veracidad de la transacción".

60.000 familias beneficiadas

El Consello da Xunta acordó el lunes de la semana pasada el proyecto de ley que permitirá, de forma excepcional, que las familias que pagaron en efectivo los libros de texto y el material escolar puedan beneficiarse de la deducción fiscal anunciada para el curso 2025/2026.

La medida original permite a unas 60.000 familias gallegas desgravar el 15 % del gasto total en libros y material escolar en la declaración de la renta. Entre los requisitos figuraba la obligación de conservar las facturas y realizar el pago con tarjeta para garantizar la trazabilidad del proceso.

Sin embargo, muchas familias desconocían que el abono en efectivo impedía acceder a la deducción, lo que generó malestar y críticas en las últimas semanas. De hecho, Anpas Galegas recurrió a la Xunta por excluir el pago en metálico dentro de estas ayudas.

La entidad alegó de que la exclusión del pago en efectivo como medio válido introduce una discriminación indirecta hacia muchas familias que no tienen acceso pleno a medios bancarios o digitales, afectando de manera especial a hogares en situación de exclusión financiera, familias migrantes y entornos rurales.

Esta medida, añadió Anpas Galegas, también perjudica al pequeño comercio y a las librerías de proximidad, favoreciendo a las grandes cadenas comerciales.