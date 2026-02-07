La Xunta invirtió más de 210 millones de euros en mejoras en los centros educativos gallegos

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha destacado que el Ejecutivo gallego invirtió más de 210 millones de euros en la rehabilitación, conservación y mejora de los centros educativos.

Así lo indicó este sábado durante su visita al Colexio Plurilingüe Barrié de la Maza, en Santa Comba, para supervisar las obra de rehabilitación integral, tal y como informa Europa Press. Aquí se están realizando modificaciones en la cubierta del edificio, en los canalones, en las bajantes, en las puertas y en las ventanas, entre otras, para así obtener un ahorro energético del 42%.

El titular de Educación de la Xunta volvió a instar al Gobierno central a crear un Plan nacional de mejora de infraestructuras educativas y a reducir el IVA derivado de las obras de construcción, reforma o rehabilitación de centros de enseñanza públicos al 10%.

"Necesitamos que el Ministerio comprometa fondos que nos permitan intensificar el volumen de obras en el parque público de instalaciones educativas, que solo en Galicia tiene alrededor de 1.600 edificios con una elevada edad media", indicó.