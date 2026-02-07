Fina Paulos y Óscar Rey, los mejores profesores de España que ya enseñan con IA: "Llevamos tres años cometiendo delitos"

Fina Paulos, mejor profesora de la ESO de España y Óscar Rey, mejor profesor de FP, en el IES Maximino Romero de Lema Cedida

Los mejores profesores de España utilizan inteligencia artificial. No solo se sirven de ella para dar clase, sino que son algunos de los pioneros en enseñar esta nueva herramienta al alumnado. Se trata de los gallegos Fina Paulos y Óscar Rey, que el pasado 31 de enero recogían el premio Educa Abanca a mejor docente de España, ella en la categoría de ESO y él en FP. Ambos imparten clases en el IES Maximino Romero de Lema de Baio en Zas (A Coruña) con la vista, y el temario, enfocados en la aplicación de la IA.

Pese al mérito de obtener este galardón, ambos profesores destacan que el mayor premio es el reconocimiento de su alumnado, quien los nominó.

Defensores de la educación pública y de las posibilidades de las nuevas herramientas, sobre todo para una enseñanza más inclusiva, se muestran optimistas con el futuro de la educación.

P.- ¿Qué supone recibir este premio?

Fina.- Un orgullo inmenso y una satisfacción enorme. Estamos en las nubes. Es algo increíble, aunque el mejor premio que le pueden dar a un profesor es que el alumno reconozca el trabajo y el esfuerzo que supone preparar las clases y hacer actividades. El mejor reconocimiento es que un alumno te diga que eres merecedor de ser el mejor profesor de España.

Óscar.- Yo añadiría que este tipo de galardones ponen el foco en el papel del docente, en nuestro caso, en el papel de la educación pública en Galicia en el rural. Somos profesores de un instituto público de la Costa da Morte y para nosotros es importante y también para la profesión.

P.- Los dos trabajáis en el mismo instituto, así que lo representáis por partida doble.

F.- Fue algo increíble. Óscar y yo llevamos años trabajando juntos en muchísimos proyectos. Aquí ha coincidido que han nominado los alumnos a Óscar por un lado y los míos a mí por otro. Muchísimos de los méritos que hemos presentado son trabajos conjuntos. Más que para el centro, que somos un centro pequeñito del rural, esto da mucha visibilidad al trabajo que se hace y que pasa desapercibido.

P.- ¿Hay menos recursos o atención en centros del rural?

Ó.- Cada vez pasa menos, pero trabajamos en unas condiciones distintas. El alumnado carece a veces de las posibilidades que tienen otros alumnos, aunque hacemos muchos proyectos multidisciplinares o interdepartamentales. Aunque los recursos no sean los mismos, muchas veces las sinergias nos llevan a tener ese éxito que es el de la educación pública.

P.- Esta es una profesión muy vocacional. ¿Qué os llevó a querer ser profesores?

F.- Yo tenía claro desde los 14 años que lo mío era dar clases. Era mi sueño, lo he cumplido y lo estoy disfrutando.

Ó.- Para mí es una gran responsabilidad porque tienes en tus manos el futuro de muchos alumnos y alumnas. Yo soy profe de FP, que es un mecanismo de transformación social evidente. Siempre tenemos esa responsabilidad de que el alumno o la alumna aprenda algo nuevo y les sirva para afrontar su vida. En secundaria estamos trabajando en el proyecto Talentos Inclusivos creando un comunicador para personas con parálisis cerebral con metodologías de aprendizaje-servicio que transformen la realidad más cercana. Ser profesor es eso, que la educación permita que las personas tengan las mismas oportunidades en la vida.

F.- Yo me considero afortunada por haber escogido una de las profesiones más bonitas que hay. Como dice Óscar, no hay nada como poder enseñarle lo que sabes a un alumno y que después de unos años te diga lo que está haciendo o "gracias por haberme enseñado". Eso es lo más bonito. Eso es ser profesor para mí.

P.- ¿En qué estáis especializados?

Ó.- Yo en sistemas de aplicaciones informáticas. Estamos trabajando en la aplicación de la inteligencia artificial en el aula, haciendo formaciones en toda Galicia a través del Centro Autonómico de Formación e Innovación, formando a compañeros para que la inteligencia artificial se convierta en una oportunidad y no un problema. Estamos convencidísimos del impacto de la IA en el aula a nivel positivo, por ejemplo, en la atención a la diversidad haciendo que la educación sea más personalizada y que el aprendizaje sea, de una vez por todas, más adaptativo. Somos defensores de esta tecnología, siempre desde el punto de vista ético y responsable, teniendo en cuenta sus desafíos.

F.- Ambos somos ingenieros técnicos en informática. Yo desde hace tres años imparto la materia de Inteligencia artificial para la sociedad. Galicia, y nuestro centro, fue pionero en ofrecerla como materia optativa. Es un reto. Cuando empezamos no había libros, ni materiales ni referentes. Tuvimos que ser autodidactas siguiendo las pautas para manejar la IA desde la ética.

P.- Fuisteis pioneros en la impartición de esa asignatura sobre IA ¿Cómo lo recibieron los estudiantes? ¿Tienen interés en la inteligencia artificial?

Ó.- Les encanta. Nosotros tenemos que poner cordura en el uso y darle la vuelta. Está la picaresca de que les hace el ejercicio, pero eso hay que cambiarlo. Estamos cambiando la perspectiva que ahora tienen de la inteligencia artificial como si fuera su Larazillo de Tormes. El papel activo lo tienen que tener profesorado y alumnado. La IA puede ser un recurso para quienes no puedan pagar clases particulares o no tengan en casa quien les eche un cable. Hay un impacto positivo con el que hay que quedarse. Como ya se educó en el uso de Internet, aunque quede camino, ahora hay que hacerlo con la IA. Es un gran acierto que la asignatura se esté impartiendo en 4º de la ESO y que exista la asignatura de Educación Digital.

P.- El Gobierno prohibirá el uso de redes sociales por parte de menores de 16 años. Como educadores, ¿qué opináis de la propuesta?

Ó.- Las redes pueden ser un buen recurso cuando se utiliza bien. Conocemos los problemas derivados de su uso en adolescentes. Nosotros damos mucha formación a las familias para el uso responsable de las tecnologías y decimos siempre lo mismo, si se sacan las redes sociales del móvil, la gente lo utilizaría un 50% menos. Hay que buscar que se retrase lo más posible su uso. No me atrevo a utilizar la palabra prohibición, pero sí que hay que retrasar el uso de determinadas redes sociales. LinkedIn, por ejemplo, es un recurso bárbaro. Lo que se necesita es una educación integral.

F.- Educación y supervisión. Tanto padres como educadores tenemos que estar al tanto de qué páginas visitan, cómo lo hacen, qué información proporcionan... Nosotros trabajamos muchísimo la privacidad de datos y la seguridad. Ellos suben fotos y no conocen todas las consecuencias que suponen. Eso hay que educarlo desde el colegio.

Ó.- Trabajamos con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en proyectos de privacidad y seguridad. ¿Qué pasará en unos años con toda la información digital que dejas en redes sociales? ¿Qué pasará si alguien secuestra tu cuenta de Instagram? Eso es lo que trabajamos en el aula. Ahí están los problemas y los padres no son conscientes. A veces resulta más fácil dar el móvil al niño que estar presentes.

Fina Paulos y Óscar Rey, en los premios Educa Abanca con la directora xeral de ordenación e innovación educativa, Judith Fernández Cedida

P.- En Galicia está prohibido el uso de móviles en las aulas. ¿Cómo lo vivís impartiendo clases con esta tecnología?

F.- Si en algún momento puntual lo necesitamos para cualquier trabajo, porque trabajamos con tarjetas NFC o códigos QR, mandamos un aviso a las familias. Siempre avisamos previamente. En el centro no hay problemas por esto, es una normativa instaurada y que ellos conocen perfectamente.

P.- ¿Ha cambiado su comportamiento desde la prohibición?

Ó.- Juegan más, se relacionan más, hacen más deporte y van más a la biblioteca. El impacto, desde el momento en el que el móvil deja de ser tu compañero ideal, supone conectarte a la realidad.

P.- Hablamos de móviles, redes sociales y ahora la IA, ¿cómo ha cambiado la educación con todo esto?

F.- Yo estudié la EGB y no había todo lo que tienen ahora, que es raro la familia que no tenga ordenador. Nos hemos adaptado a los cambios. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, estamos intentando inculcar tanto al alumnado como a compañeros que tenemos que adaptarnos. La inteligencia artificial está ahí, ha venido para cambiarnos, no para sustituirnos, sino para cambiar la forma en la que damos clase. Hay que tener presente que van a tardar 5 minutos en hacerte la redacción, así que tienes que cambiar tu metodología. Ahora a lo mejor tienes que hacerla en el aula y, en casa, tienes que mandar por ejemplo un vídeo en el que ellos hagan una explicación y una demostración. Vas a ver al niño explicándolo y también puedes valorar sus competencias lingüísticas.

P.- ¿Cómo véis la educación del futuro?

F.- Si nos adaptamos, podremos sacarle la parte buena a lo que viene. Por ejemplo, yo siempre digo que mis alumnos y yo llevamos tres años cometiendo delitos. Hemos hecho deepfakes con imágenes de Rosalía de Castro, Otero Pedrayo o Castelao y los chavales hacen que estos envíen un mensaje animando a donar órganos y sangre. Así aprenden que un deepfake puede no ser malo, lo puedes usar para un fin educativo y para un bien social. Eso es lo que tenemos que hacer. A nivel docente, tenemos que mejorar el proceso de enseñanza para que nuestro alumnado pueda aprender y mejorar gracias a la inteligencia artificial bien usada.