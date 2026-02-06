La Xunta responde a Inés Rey subrayando su "claro compromiso" con los colegios e institutos de A Coruña

La Xunta de Galicia ha salido al paso de las críticas de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, sobre el estado de los centros educativos, subrayando su "claro compromiso con los colegios e institutos de la ciudad".

Según la administración autonómica, en los últimos años se han invertido más de 23 millones de euros en obras dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica.

Entre las actuaciones actualmente en marcha destacan la rehabilitación integral del Centro Integrado de FP Ánxel Casal - Monte Alto (2,5 millones de euros), las mejoras y cubrición de la pista del IES Salvador de Madariaga (2,1 millones de euros), la rehabilitación integral del IES Plurilingüe Rafael Dieste (1,7 millones de euros), el cambio de cubierta del IES Ramón Menéndez Pidal (724.000 euros) y las mejoras en el IES Ramón Otero Pedrayo (529.000 euros).

La Xunta asegura que estas inversiones se suman a "muchas más" acometidas en años anteriores.

El gobierno gallego recuerda que muchas de las necesidades de obra derivan de la falta de mantenimiento de los centros por parte de los ayuntamientos, donde aspectos básicos como limpiar canalones o realizar pequeñas reparaciones son esenciales para evitar problemas mayores.

Además, la Xunta apunta que "el partido de la alcaldesa votó en el Parlamento en contra de pedir al Gobierno central un Plan estatal de infraestructuras educativas y la rebaja del IVA en estas obras, a pesar de la elevada antigüedad de los colegios e institutos españoles".

Las reclamaciones de Inés Rey

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, envió este jueves una carta al Conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para pedirle mejoras en los centros educativos de la ciudad. La regidora exige en su misiva la puesta en marcha de un Plan de rehabilitación integral de los colegios de la urbe.

Asegura en el texto que el ayuntamiento duplicó en 2025 la inversión en conservación y mantenimiento de los colegios, cubriendo necesidades básicas como el cambio de luces o la limpieza de los canalones, así como la jardinería o el coste eléctrico y de suministro de agua en los centros de titularidad municipal.

"Los edificios necesitan desde hace años una rehabilitación integral, sobre todo de las cubiertas y fachadas. El mal estado en el que se encuentran da lugar a filtraciones de agua y humedades con las que los niños y niñas de la comunidad educativa en general tienen que convivir a diario", recoge el texto remitido al titular autonómico de Educación.